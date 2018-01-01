Правлячі польські еліти не налаштовані на історичний діалог – нардеп

У «Народному фронті» зазначають, що надії на реакцію тверезомислячого польського політикуму мало

Дмитро Тимчук, депутат від партії «Народний фронт», вважає, що правлячі польські еліти наразі не налаштовані на історичний діалог. Таку думку політик висловив у коментарі «Главкому». «Надалі чекаємо на реакцію тверезомислячого польського політикуму, але надії мало. Правлячі польські еліти не налаштовані на історичний



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У «Народному фронті» зазначають, що надії на реакцію тверезомислячого польського політикуму мало

Дмитро Тимчук, депутат від партії «Народний фронт», вважає, що правлячі польські еліти наразі не налаштовані на історичний діалог. Таку думку політик висловив у коментарі «Главкому».

«Надалі чекаємо на реакцію тверезомислячого польського політикуму, але надії мало. Правлячі польські еліти не налаштовані на історичний діалог. У зверненні Верховної Ради дуже коректно згадано декларацію 2016-го року, підписану між Україною і Польщею, яка мала б поставити всі крапки над «і» в історичних суперечках і перевести їх з політичної площини в спільну роботу над певними історичними подіями для формування спільної позиції. Ініціатори польського законопроекту на жодну секунду не врахували дух і букву цієї декларації і переслідують свої політичні цілі», — пояснює Тимчук.

«Зрозуміло, що дії Верховної Ради не можуть мати якісь правові наслідки на території іншої держави, але ми апелюємо до здорової частини польського суспільства і політикуму. Певен, що радикальна частина польського суспільства не настільки велика», — резюмує політик.

Нагадаємо, у вівторок Верховна Рада схвалила заяву у зв'язку з так званим «антибандерівським законом», прийнятим Сеймом і Сенатом Польщі. Цей документ вносить зміни до закону про Інститут національної пам'яті та інших законодавчих актів сусідньої країни. Зокрема, встановлює заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів та відповідальність, в тому числі, кримінальну, за заперечення їхніх злочинів.

Звернення Ради до поляків у певному сенсі навіть пришвидшило запуск антиукраїнського закону в дію – цього ж дня польський президент Анджей Дуда заявив, що підпише скандальний закон і спрямує його до Конституційного суду. На претензії України Дуда жодним словом не зреагував.

Українські депутати оголосили про своє «розчарування та глибоку стурбованість» діями Варшави, недопустимість подвійних стандартів, розгортання антиукраїнських настроїв та створення атмосфери тиску та залякування.

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