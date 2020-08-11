Представник України в ООН назвав головну зброю дипломатів у війні з країною-агресором



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Україна повинна й надалі збирати докази агресії Росії - Кислиця

«Весь ВВП РФ менший, ніж ціна землі на Мангеттені», – Кислиця

Об’єднати світ навколо українського питання – головне завдання вітчизняних дипломатів. Потрібно надалі збирати докази порушення міжнародного законодавства в окупованому Криму і на Донбасі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

«Наше завдання в тому, щоби ми зберігали міцність правової позиції країн світу і міжнародних організацій щодо територіальної цілісності, щоби ми зберігали всі ці докази, які збирає в тому числі моніторингова місія ООН про порушення прав людини. Настане час і ми зможемо притягнути окупантів до відповідальності», - впевнений Кислиця.

За словами дипломата, не варто чекати, що Росія завтра розвалиться, і тільки тоді ми зможемо забрати Крим назад. Він також навів приклад Радянського Союзу. Росія така ж непохитна, як колись «непорушним» був Радянський Союз, однак його раптово не стало. Так само і Росія може розвалитися. «Сьогодні «непорушне» – завтра може зникнути з карти світу», - зауважив він. «Весь ВВП РФ менший, ніж ціна землі на Мангеттені», – підмітив дипломат.