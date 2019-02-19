Представники організації «Молодь України за майбутнє» визначилися з кандидатом у президенти



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У «Молодь України за майбутнє» переконані, що з приходом Юлії Тимошенко їхні проблеми будуть почуті та вирішені

Лідер «Батьківщини» має покроковий план, що передбачає створення умов для гідного життя молоді на рідній землі, - активіст

Юлія Тимошенко – єдиний кандидат на пост президента, який розуміє проблеми молоді і має чіткий план їх вирішення. Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили представники ГО «Молодь України за майбутнє».

Проаналізувавши програми кандидатів у президенти, активісти з’ясували: лише лідер «Батьківщини» має покроковий план, що передбачає створення всіх необхідних умов для гідного життя та роботи молоді на рідній землі.

«Дослідження GfK показує сумну картину: кожен четвертий молодий українець віком від 14 до 19 років демонструє бажання емігрувати. Лише Юлія Тимошенко розуміє масштаб цієї катастрофи», - зазначив керівник соціальних проектів ГО «Молодь України за майбутнє» Володимир Пітель.

Він звернув увагу на те, що у програмі Тимошенко є окремий розділ «Успішна молодь – гарантія оновлення країни».

«Для молоді сьогодні є три основні виклики – житло, робота і визнання. Усі вони максимально враховані у програмі Юлії Тимошенко», - зауважив активіст.

Також молодіжному середовищу імпонує те, що лідер «Батьківщини» залучатиме молодий і креативний клас до державного управління. Та головне – це забезпечення житлом молодих спеціалістів, наголошують у ГО «Молодь України за майбутнє».

«Новий економічний курс передбачає, що у межах програми «першого робочого місця» будуть запроваджені податкові канікули для роботодавців. І це дозволить нашим молодим спеціалістам залишатися в країні, а не покидати її у пошуках роботи», - сказала член молодіжної організації, волонтер Ірина Береза.

У ГО «Молодь України за майбутнє» переконані, що з приходом Юлії Тимошенко їхні проблеми будуть почуті та вирішені.