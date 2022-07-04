Прем’єр Швеції прибула з робочим візитом до Києва (фото)

Андерссон побувала у деокупованих Бучі та Бородянці

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон, яка прибула з робочим візитом до України. Про це глава держави написав в Telegram.

«Радий зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон! Це її перший візит до Києва й одразу дуже результативний. Дякую за солідарність з українцями та підтримку нашого курсу на повноправне приєднання до ЄС у майбутньому», – написав Зеленський.

Також Магдалена Андерссон побувала у деокупованих Бучі та Бородянці. Про це повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Делегація відвідала місце масового поховання людей, яких вбили та закатували росіяни, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного в Бучі. Також Прем‘єр-міністр на власні очі побачила зруйновані та пошкоджені після «руського миру» будинки в Бородянці.

«Президент Володимир Зеленський говорить, що українці борються не просто за Україну, а за цивілізований світ та демократичні цінності. І це абсолютна правда», – наголосила Магдалена Андерссон.

Раніше повідомлялося, що уряд Швеції готується погодити п’ятий пакет військової допомоги для України. У пакеті передбачені протитанкова зброя, кулемети та обладнання для розмінування.



