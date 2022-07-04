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  4. Прем’єр Швеції прибула з робочим візитом до Києва (фото)
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    Політика

    Прем’єр Швеції прибула з робочим візитом до Києва (фото)

    Прем’єр Швеції прибула з робочим візитом до Києва (фото)
    фото: Володимир Зеленський/Telegram

    Андерссон побувала у деокупованих Бучі та Бородянці

    Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон, яка прибула з робочим візитом до України. Про це глава держави написав в Telegram.

    «Радий зустрічі з прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерссон! Це її перший візит до Києва й одразу дуже результативний. Дякую за солідарність з українцями та підтримку нашого курсу на повноправне приєднання до ЄС у майбутньому», – написав Зеленський.

    Також Магдалена Андерссон побувала у деокупованих Бучі та Бородянці. Про це повідомив у Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

    Делегація відвідала місце масового поховання людей, яких вбили та закатували росіяни, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного в Бучі. Також Прем‘єр-міністр на власні очі побачила зруйновані та пошкоджені після «руського миру» будинки в Бородянці.

    «Президент Володимир Зеленський говорить, що українці борються не просто за Україну, а за цивілізований світ та демократичні цінності. І це абсолютна правда», – наголосила Магдалена Андерссон.

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    Прем’єр Швеції прибула з робочим візитом до Києва (фото)
    Прем’єр Швеції прибула з робочим візитом до Києва (фото)
    Прем’єр Швеції прибула з робочим візитом до Києва (фото)
    Прем’єр Швеції прибула з робочим візитом до Києва (фото)
    Прем’єр Швеції прибула з робочим візитом до Києва (фото)
    Прем’єр Швеції прибула з робочим візитом до Києва (фото)
    Прем’єр Швеції прибула з робочим візитом до Києва (фото)
    фото: Володимир Зеленський та Олексій Кулеба/Telegram

    Раніше повідомлялося, що уряд Швеції готується погодити п’ятий пакет військової допомоги для України. У пакеті передбачені протитанкова зброя, кулемети та обладнання для розмінування.


    Теги: Швеція росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Прем’єр Швеції прибула з робочим візитом до Києва (фото)