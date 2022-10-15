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Президент поговорив із принцом Саудівської Аравії: про що домовилися

Альона Боженко
glavcom.ua
Президент поговорив із принцом Саудівської Аравії: про що домовилися
Зеленський домовився з принцом Саудівської Аравії співпрацювати у звільненні полонених
фото:Zelenskiy / Official

Сторони домовилися про надання Саудівською Аравією макрофінансової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський та спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман провели телефонну розмову. У ході обговорень вони домовилися про співпрацю у питанні звільнення українських військовополонених. Про це гарант повідомив у Twitter.

«Поговорив зі спадковим принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом. Подякував за підтримку територіальної цілісності України, резолюцію на Генеральній Асамблеї ООН. Домовилися про взаємодію у звільненні українських військовополонених. Домовилися про надання Саудівською Аравією макрофінансової допомоги Україні», – написав президент за підсумками переговорів.

Нагадаємо, також 14 жовтня Зеленський провів телефонну розмову зі своїм литовським колегою Ґітанасом Науседою. Відомо, що сторони обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та подальшу євроатлантичну інтеграцію.

Разом з тим 10 жовтня Зеленський провів продуктивну розмову з президентом США Джо Байденом. Головною темою обговорення була ППО.

Теги: звільнення президент Володимир Зеленський Саудівська Аравія

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