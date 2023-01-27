Суд по справі Атрошенка: Кличко заявив про тиск на місцеве самоврядування (відео)

Мер Києва вважає, що не можна позбавляти міського голову Чернігова Владислава Атрошенка посади за те, що той хотів евакуювати свою родину з оточеного міста

Мер Києва Віталій Кличко назвав судову справу щодо мера Чернігова Владислава Атрошенка тиском на місцеве самоврядування. Про це Кличко сказав після оголошення перерви судового засідання у Львівському апеляційному суді.

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«Перший раз в історії України, за 30 років, міського голову хочуть позбавити повноважень які надала йому громада. Це прецедент – і ми ні в якому разі такого не повинні допустити. Тому що самоврядування – це базис, підґрунтя будь-якої демократичної держави», – заявив Кличко.

За словами мера Києва, не можна позбавляти міського голову Чернігова Владислава Атрошенка посади за те, що той хотів евакуювати свою родину з оточеного міста, залишившись захищати Чернігів. «Чернігів був вже майже в повній облозі. Атрошенко там залишився і навіть отримав нагороду від президента «За мужність». І зараз знаходять причину, щоб його позбавити повноважень мера – «не на тій автівці виїхала родина». Це дуже сумнівне питання», – зазначив Кличко.

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Мер Львова Андрій Садовий, який був присутній на суді, також виступив на підтримку Владислава Атрошенка. На його думку, кошти, витрачені на судові процеси по справі Атрошенка, краще було б віддати на військо. «Краще б ці кошти потратити - допомогти військовим, ніж триває цей суд. Суд за що? За те, що мер вивіз дружину і двох дітей, щоб сховати їх, щоб вони не попали в окупацію? Ну, вибачте. Мені здається, кожен має робити добре свою роботу, тому я вірю, що суд прийме законне рішення в рамках українського законодавства», – наголосив Садовий.

В свою чергу, мер Чернігова Владислав Атрошенко подякував всім, хто прийшов на суд його підтримати. «Друзі, я хочу всім подякувати, хто приїхав і з Чернігівської області, і людям з усієї України. І особлива подяка за підтримку Андрію Івановичу і Віталію Володимировичу, всім мерам обласних центрів, які є тут. Це дуже важливо. Україна переможе!» – сказав Атрошенко.

Нагадаємо, раніше Кличко відреагував на відсторонення від посади міського голови Чернігова Владислава Атрошенка за адміністративне порушення. На думку очільника столиці прецедент виглядає як політичне протиборство.

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Як повідомлялося, 7 грудня Яворівський районний суд Львова визнав мера Чернігова Владислава Атрошенка винним у скоєнні дій в умовах конфлікту інтересів, оштрафував його на 6,8 тис. грн та застосував обмеження у вигляді позбавлення права обіймати посаду міського голови терміном на 1 рік.