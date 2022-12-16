Мер Чернігова Атрошенко заявив, що за ним стежать: деталі

Атрошенко: «Вважаю, що за мною відбувається постійне, неправомірне стеження»,

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко написав заяву в СБУ та в поліцію. Атрощенко вважає ,що за ним постійно стежать.

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«Звернувся з заявою до СБУ та ГУНП в Чернігівській області. Вважаю, що за мною відбувається постійне, неправомірне стеження», – написав Атрошенко у Facebook.

Він також додав фото своєї заяви в поліцію та Службу безпеки.

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«Сьогодні, близько 14 год.20 хв. я зафіксував факт стеження за моїм будинком двома кремезними чоловіками, одягненими у шкіряні куртки та чорні в’язані шапки, спортивної статури. Один з чоловіків фотографував на мобільний телефон мій будинок з парку ім. Богдана Хмельницького зі сторони вул. Мстиславська. Вважаю, що за мною відбувається постійне, неправомірне стеження», - написав Атрошенко.

Мер Чернігова наголосив у заяві, що фотографування цивільних об’єктів в умовах воєнного стану є неприпустимим. Він просить правоохоронні органи перевірити факти, викладені в його заяві, та поінформувати його про результати.

Раніше повідомлялося, що Яворівський райсуд Львівської області відсторонив мера Чернігова Владислава Атрошенка від посади за те, що на початку війни він вивіз сім’ю з-під обстрілів на службовому авто. Рух «Чесно», Асоціація міст України, Комітет виборців України, юристи та інші експерти назвали це політичним тиском на мерів та наступом на місцеве самоврядування.

Як відомо, мер Києва Віталій Кличко відреагував на відсторонення від посади міського голови Чернігова Владислава Атрошенка за адміністративне порушення. На думку очільника столиці прецедент виглядає як політичне протиборство.

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