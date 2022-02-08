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    Президент призначив нового посла у Польщі замість Дещиці

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    Андрій Дещиця був послом України у Польщі з 2014 року - Президент призначив нового посла у Польщі замість Дещиці
    Андрій Дещиця був послом України у Польщі з 2014 року
    фото: glavcom.ua

    Володимир Зеленський змінив українського посла у Варшаві

    Президент Володимир Зеленський призначив Василя Зварича на посаду посла України у Польщі.

    Відповідний указ № 44/2022 про призначення Зварича послом України в Республіці Польща опублікований на сайті президента.

    Новий посол України у Польщі Василь Зварич, фото: МЗС
    Новий посол України у Польщі Василь Зварич, фото: МЗС

    Іншим указом №43/2022 Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади посла України у Польщі.

    Зварич раніше обіймав посаду директора Другого територіального департаменту МЗС України, а перед тим тривалий час був заступником директора Департаменту інформполітики українського зовнішньополітичного відомства.

    Дещицю було призначено послом у Польщі у 2014 році, раніше якийсь час обіймав посаду виконувача обов'язків міністра закордонних справ України.

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    Теги: Польща кадрові зміни посол Володимир Зеленський президент Андрій Дещиця
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    Президент призначив нового посла у Польщі замість Дещиці