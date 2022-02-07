За 70 км від України. США перекинули до Польщі нову групу десантників (фото)

Десантники висадилися в Польщі, щоб посилити готовність і оперативну сумісність союзників НАТО у всіх областях

У рамках посилення східного флангу НАТО в Польщі розмістять 1 700 американських військових

Сьогодні, 7 лютого, група американських військових прибула до польського Жешува в рамках посилення східного флангу НАТО на тлі загрози вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє «Польське радіо».

Зазначається, що в аеропорт Жешува прибула ще одна група військових з 82-ї повітряно-десантної дивізії США. Це місто знаходиться в 70 кілометрах від кордону з Україною.

Також повідомляється, що в рамках посилення східного флангу НАТО в Польщі розмістять 1 700 американських військових. Напередодні в Жешув вже прибули кілька десантних груп 82-ї дивізії США.

За словами командира дивізії Крістофера Донахью, десантники висадилися в Польщі, щоб посилити готовність і оперативну сумісність союзників НАТО у всіх областях.

Тим часом НАТО готується до двох сценаріїв дій Росії в Україні. Заступник глави МЗС Польщі розповів, що перший сценарій передбачає безпосередню агресію, ескалацію ситуації. «Другий, тривалий варіант не передбачає негайної ескалації, а здійснення гібридних дій», — наголосив заступник міністра. Це також може бути дестабілізація у кібер- чи інформаційному просторі, що погіршуватиме ситуацію в Україні й усьому регіоні.

Нагадаємо, 3 лютого США почали перекидання додаткових сил до Європи.

Також сьогодні стало відомо, коли польська зброя прибуде у Київ.

На днях стало відомо, що уряд Польщі надасть військову допомогу Україні. Також до Києва разом із прем'єром Польщі прибула гуманітарна допомога. Польща доставила медичне приладдя, табірні ліжка, ковдри та постільну білизну. Також Україна отримала два мільйони масок для захисту від Covid-19.