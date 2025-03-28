Болгарія пропонує розмістити у себе центр контролю за перемирʼям у Чорному морі

Нова структура може базуватися на Чорноморській групі з протимінної діяльності

У рамках переговорів про припинення вогню між Росією та Україною Болгарія запропонувала розмістити у себе багатонаціональний морський координаційний центр задля безпеки судноплавства у Чорному морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Болгарська пропозиція включає механізм «постійного морського спостереження і раннього попередження про потенційні загрози», а також моніторинг критично важливої підводної інфраструктури в Чорному морі.

Нова структура може базуватися на Чорноморській групі з протимінної діяльності, сформованій за участю Туреччини й Румунії.

Як відомо, у Саудівській Аравії завершились переговори США та Росії. Метою зустрічі було досягнення припинення вогню в Чорному морі.

Нагадаємо, технічні команди не визначили, яким чином здійснювати моніторинг часткового припинення вогню між Україною та Росією.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова працювати з Європою щодо припинення війни проти України, однак звинуватив ЄС у «непослідовності» та спробах «водити за ніс» Росію. Також він зазначив, що РФ розглядає країни БРІКС і КНДР як партнерів у цьому питанні.

До слова, президент України заявив, що Росія намагається встановити контроль над продуктовим коридором у Чорному морі, однак ця спроба зазнає невдачі. За його словами, зараз припинення вогню в Чорному морі більше потрібно саме Росії, оскільки вона вже давно втратила контроль над морським коридором.