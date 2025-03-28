Військовий, який відбив наступ росіян на Курщині, отримав унікальну нагороду

Під час одного з боїв на Курщині у жовтні 2024 року росіяни атакували позиції військового Котельви

Президент України Володимир Зеленський нагородив срібною дубовою гілкою до Хреста бойових заслуг за участь у боях на Курщині бійця 225 окремого штурмового полку командира роти, на позивний Котельва. Як передає «Главком», про це повідомили на сторінці підрозділу.

Так, Хрест бойових заслуг вручається за надзвичайні дії під час виконання бойових завдань. Однак, коли боєць доводить свою майстерність знову – до нагороди додається гілка: спочатку срібна, а згодом і золота. Вище у нагородній ієрархії лише звання Героя України.

«Першим, хто отримав цю відзнаку, став командир з позивним «Котельва». Він очолив бій, який за напругою та розмахом нагадував військовий блокбастер: стримування ворожої атаки, контрнаступ, прорив у тил, захоплення стратегічної висоти та повний контроль над ділянкою», – йдеться у заяві підрозділу.

Так, під час одного з боїв на Курщині у жовтні 2024 року росіяни атакували позиції Котельви. Він та його бійці витримали удар, а після цього вони навіть пішли в контратаку. У результаті вдалося знищити техніку противника, зайти в тил і перекрити логістику противнику, а згодом – зірвати наступ противника на цьому напрямку.

Нагадаємо, Зеленський відзначив військовослужбовців Національної гвардії України державними нагородами з нагоди 11-ї річниці створення НГУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

«Хочу подякувати всім вам, подякувати кожному й кожній, хто робить нашу Нацгвардію сучаснішою. Хочу окремо відзначити штурмові підрозділи Нацгвардії України та сміливість кожного нашого воїна, який не тільки захищає позиції, а й відновлює українські позиції», – зауважив Глава держави.

Також з нагоди 33-ї річниці створення Служби безпеки України президент Володимир Зеленський зустрівся зі співробітниками СБУ, відзначив їх державними нагородами та присвоїв вищі офіцерські звання.