Президент Туреччини прибув до Львова на зустріч із Зеленським і Гутеррешем (відео)

Кортеж Ердогана помітили на вулицях Львова близько полудня

Попередньо, сторони планують обговорити можливі шляхи припинення війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у четвер, 18 серпня, уже прибув до Львова для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. У мережі з'явилося відео з його кортежем у місті.

Близько 12:00 ЗМІ повідомили, що кортеж президента Туреччини нібито вже у Львові.

Попередньо, сторони планують обговорити можливі шляхи припинення війни в Україні. СNN Turk передає, що турецький лідер приїхав на запрошення Зеленського.

«На зустрічі обговорюватимуться кроки, які можна зробити для припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом завдяки активізації механізму, створеного для експорту українського зерна на світові ринки», – йдеться в повідомленні.

За даними турецьких ЗМІ, Ердоган планує запропонувати Зеленському організувати зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, а також запропонує оголосити режим припинення вогню.

як повідомлялося, сьогодні, 18 серпня, у Львові президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Гутерреш приїхав до Львова напередодні.