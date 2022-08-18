Сьогодні у Львові пройде зустріч Зеленського, Ердогана та генсека ООН

Після Львова Гутерреш має відправитися до Одеси, щоб відвідати один із трьох портів

Однією з тем переговорів стануть перспективи дипломатичного врегулювання війни

Сьогодні, 18 серпня, у Львові президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Гутерреш приїхав до Львова напередодні, Ердоган прибуде сьогодні з одноденним візитом. Турецька сторона повідомляла, що однією з тем їхніх переговорів стануть перспективи дипломатичного врегулювання війни РФ проти України.

«У ході буде розглянуто потенційні кроки, спрямовані на більш активну підтримку механізму для експорту українського зерна на світові ринки та припинення українсько-російської війни дипломатичним шляхом», – заявили 16 серпня в управлінні комунікацій президента Туреччини.

Там також уточнили, що Ердоган та Зеленський проведуть двосторонню зустріч, під час якої «обговорять усі аспекти відносин» України та Туреччини, а потім пройде саміт у розширеному форматі за участю генсекретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Як повідомлялося, 17 серпня до Львова з робочим візитом приїхав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. Відомо, що спершу Гутерреш зустрінеться із президентами України та Туреччини, а наступного дня має відправитися до Одеси, щоб відвідати один із трьох портів, який запрацював на експорт українського збіжжя після «зернової угоди».

Раніше повідомлялося, що Генсек ООН призначив координатора програми з вивезення зерна з України.

Крім того, Організація Об'єднаних Націй (ООН) готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. Проте місія відбудеться, лише за умови якщо з цим погодяться українська і російська сторони.