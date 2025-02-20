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Зеленський подякував прем’єр-міністерці Данії за підтримку: про що йшлося

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський подякував прем’єр-міністерці Данії за підтримку: про що йшлося
фото: ОП

Зеленський: Дуже хороша розмова з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу держави.

«Дуже хороша розмова з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Як і завжди, обговорюємо європейські справи разом, з усіма партнерами, саме так – поважний діалог, повне взаєморозуміння», – йдеться у повідомленні.

Президент подякував прем'єрці «за постачання зброї та спільне виробництво, яке збільшуємо».

«Метте поінформувала про свої розмови з іншими лідерами. Цінуємо позицію щодо справжнього миру – миру, якого ми всі хочемо, миру, заради якого працюємо, миру, який маємо надійно гарантувати. Дякую за підтримку!», – відзначив Зеленський.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський та спеціальний представник президента США Кіт Келлог проводять спільну зустріч у Києві. Кореспондент «Главкома» зауважує, що попри очікування, сторони домовилися, що після переговорів не буде фінального спільного брифінгу для преси.

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Теги: Володимир Зеленський Україна зброя озброєння Данія прем’єр-міністр

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