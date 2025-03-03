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Зеленський звернувся до партнерів: Той, хто хоче переговорів, не б’є по людях балістикою

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський звернувся до партнерів: Той, хто хоче переговорів, не б’є по людях балістикою
Зеленський: Ми віримо в силу єдності й обов’язково відновимо надійний мир
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Зеленський: Ми хочемо завершення цієї війни

За минулий тиждень РФ випустила по Україні понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і більш ніж 20 ракет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника країни Володимира Зеленського.

«Україна бореться за нормальне й безпечне життя, на яке заслуговує, за мир – справедливий і надійний. Ми хочемо завершення цієї війни. Але Росія не хоче й продовжує повітряний терор: за минулий тиждень – понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і більш ніж 20 ракет, випущених по Україні, щоб руйнувати міста і вбивати людей», – йдеться у повідомленні.

Зеленський додав: «Той, хто хоче переговорів, не б’є по людях навмисно балістикою. Щоб змусити Росію припинити удари, нам потрібна більша спільна сила світу».

Також президент наголосив, що «посилення нашого протиповітряного захисту, підтримка армії та дієві гарантії безпеки, що унеможливлять повернення російської агресії, – саме на цьому ми маємо зосередитися».

«Справедливість має перемогти. Ми віримо в силу єдності й обов’язково відновимо надійний мир», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що вночі проти 3 березня війська РФ атакували безпілотником село Лісне на Харківщині, поціливши по території екопарку. Атака росіян сталася близько 1:00. Влучання зафіксовано по території екопарку неподалік контактного двору. Унаслідок атаки там руйновано вольєри, загинули тварини.

Також 2 березня, окупанти атакували Кривий Ріг «шахедами». У місті є пошкодження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

До слова, триває 1104-й день повномасштабної війни.

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Теги: Володимир Зеленський війна росія Україна безпілотник російська ракета

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