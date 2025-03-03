Зеленський звернувся до партнерів: Той, хто хоче переговорів, не б’є по людях балістикою

Зеленський: Ми хочемо завершення цієї війни

За минулий тиждень РФ випустила по Україні понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і більш ніж 20 ракет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника країни Володимира Зеленського.

«Україна бореться за нормальне й безпечне життя, на яке заслуговує, за мир – справедливий і надійний. Ми хочемо завершення цієї війни. Але Росія не хоче й продовжує повітряний терор: за минулий тиждень – понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і більш ніж 20 ракет, випущених по Україні, щоб руйнувати міста і вбивати людей», – йдеться у повідомленні.

Ukraine is fighting for the normal and safe life it deserves, for a just and reliable peace. We want this war to end. But Russia does not, and continues its aerial terror: over the past week, more than 1,050 attack drones, nearly 1,300 aerial bombs, and more than 20 missiles have… pic.twitter.com/OkZMY9hhgT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 3, 2025

Зеленський додав: «Той, хто хоче переговорів, не б’є по людях навмисно балістикою. Щоб змусити Росію припинити удари, нам потрібна більша спільна сила світу».

Також президент наголосив, що «посилення нашого протиповітряного захисту, підтримка армії та дієві гарантії безпеки, що унеможливлять повернення російської агресії, – саме на цьому ми маємо зосередитися».

«Справедливість має перемогти. Ми віримо в силу єдності й обов’язково відновимо надійний мир», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що вночі проти 3 березня війська РФ атакували безпілотником село Лісне на Харківщині, поціливши по території екопарку. Атака росіян сталася близько 1:00. Влучання зафіксовано по території екопарку неподалік контактного двору. Унаслідок атаки там руйновано вольєри, загинули тварини.

Також 2 березня, окупанти атакували Кривий Ріг «шахедами». У місті є пошкодження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони міста Олександра Вілкула.

До слова, триває 1104-й день повномасштабної війни.