Головна Думки вголос Юрій Сиротюк
search button user button menu button
Юрій Сиротюк Громадсько-політичний діяч

Перемовини з Путіним. Чому це небезпечно

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Путін давно втратив легітимність і чому перемовини з ним – це небезпечно
фото: Reuters

З ким і про що планує говорити Дональд Трамп?

Можна багато кричати про перемирʼя, але ключове питання, хто з боку РФ наділений зовнішньою легітимністю законно представляти владу.

17 березня минулого року після так званих виборів президента РФ, які всупереч міжнародному праву проводилися на окупованих територіях суверенної країни, Путін втратив можливість визнаватися законно обраним президентом.

Окрім того, проти нього висунене обвинувачення і виписано орден на затримання міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Ще раніше таку легітимність через вибори на окупованих територіях втратили обидві палати російського псевдо парламенту – Державна дума.

Поки внутрішню легітимність вдається утримувати багнетами. Але і їй час від часу кидає виклик якийсь Пригожин чи Кадиров.

Більше жодних інструментів утримання влади, ні внутрішньої, ні зовнішньої у РФ не має…

Але ще більшою проблемою є те, що Путін вперше у світовій історії вдався до ядерного тероризму – захопивши українські атомні електростанції: Чорнобильську, Запорізьку і спробував захопити Південноукраїнську.

Легалізувати статус захопленого ядерного об'єкта – найбільшої атомної станції – означає легалізувати ядерний тероризм як законний метод ведення війни.

Очевидно, ЗАЕС є українським обʼєктом, а ті, хто зараз її утримують є ядерними терористами – злочинцями без термінів давності з якими переговори не ведуть, а висліджують і знищують.

Важливо щоб телефоні переговори не перетворилися у відкриття скриньки Пандори…

І таких сюрпризів море.

Визнання права на порушеність кордонів.

Права силового втручання.

І найгірше, що перемовини можуть перетворитися на втрату нашої субʼєктності.

Тому краще слухати пораду мого побратима окопного аналітика «Моск***різа»:

«Переговори – торг хитрий, Трамп з Путіним мутять скверну, але ми стоїмо, як Ігор із «Слова», і б’ємо, як гайдамаки Шевченка! До весни їх зотліємо, до літа зарубаймо, бо слава козацька не вмре»…

Поки бʼємося і тримаємо зброю у руках – ми субʼєктні.

Поки на полю бою – ми на рівних за столом.

Коли опустимо зброю – станемо «меню».

Тому нехай діди «гудуть», нам своє робить…

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Дональд Трамп переговори США росія перемир'я Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переплисти Тису в зворотній бік
Переплисти Тису в зворотній бік
16 березня, 11:28
Лідери ЄС повинні домовитися про витрати 5 мільярдів
ЄС пропонує створення добровільного фонду до €40 мільярдів на військові потреби України
14 березня, 12:13
Один із супутникових знімків Maxar, який показує тренування окупаційних військ у Криму
Maxar відновив Україні доступ до супутникових знімків – ЗМІ
12 березня, 09:25
G7 проведе зустріч глав МЗС у Канаді: говоритимуть про Україну
G7 проведе зустріч глав МЗС у Канаді: говоритимуть про Україну
9 березня, 10:56
За словами Рубіо, Дональд Трамп вважає війну в Україні «затяжною і безвихідною», адже Україна, нібито, лише прагне, щоб їй «безперестанку допомагали»
«В Україні – проксі-війна між Росією та США». Рубіо зробив неоднозначну заяву
6 березня, 10:11
ЗСУ контратакують та відкидують ворога на фронті
ЗСУ паралізувало російський наступ під Покровськом: огляд з фронту
27 лютого, 14:50
Окупанти продовжують терор українців
В окупованій Авдіївці створено фільтраційний пункт у багатоповерхівці
27 лютого, 02:57
Москва таким чином виводить себе з фокуса уваги і переводить розмову у площину обговорення слабкості і недоліків України
Щоб закінчити війну, варто щось змінювати не в Україні, а у Росії
25 лютого, 19:38
Глава держави зазначив, що не коментує соцопитування, але нагадав, що свіжий рейтинг КМІС показав, що йому довіряють 57% українців
Зеленський пояснив, звідки Трамп взяв дані про «4% довіри»
19 лютого, 13:28

Юрій Сиротюк

Перемовини з Путіним. Чому це небезпечно
Перемовини з Путіним. Чому це небезпечно
0:7 на користь Лукашенка
0:7 на користь Лукашенка
Доля України у руках українців
Доля України у руках українців
Три фронти, які Україна не може програти
Три фронти, які Україна не може програти
Війна з Росією це погано, але мир з нею це ще гірше
Війна з Росією це погано, але мир з нею це ще гірше
Чи є необхідність додаткової мобілізації?
Чи є необхідність додаткової мобілізації?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
188K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 березня: ситуація на фронті
66K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 березня 2025
40K
Нацгвардійці взяли в полон «непростого солдата»: деталі від захисників
16K
Командування відводить бійців ЗСУ з однієї з ділянок фронту на Донеччині
14K
Найменшому завербованому ФСБ – 12 років. Зверніть увагу на своїх дітей!
13K
Система Наполеона. ЗСУ переходять на корпусну систему: що це означає

Новини

Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
Сьогодні, 09:23
18 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:05
Новий рік під пальмами? Метеорологиня розповіла, як зміняться зими в Україні
Вчора, 11:07
17 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
16 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 березня, 00:01
Телеексперт з квартирних афер потрапив під суд... за квартирне шахрайство
15 березня, 11:37

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua