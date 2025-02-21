Головна Світ Політика
search button user button menu button

Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським
Келлог назвав Зеленського «бойовим і відважним лідером нації у стані війни»
фото: AP/Susan Walsh

Келлог назвав дискусії із Зеленським «широкими та позитивними»

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог зробив першу заяву після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку політика у соцмережі Х.

«Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з Зеленським, бойовим і відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки», – написав Келлог.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та спеціальний представник президента США Кіт Келлог 20 лютого провели спільну зустріч у Києві. Попри очікування, сторони домовилися, що після переговорів не буде фінального спільного брифінгу для преси.

Як наголосив президент, розмова з Келлогом була «хорошою» та містила багато деталей. Також він подякував США за надану Україні допомогу.

Також зауважимо, що 19 лютого спеціальний представник президента США Кіт Келлог провів в Україні свою першу зустріч. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, вона була «предметною».

Читайте також:

Теги: Кіт Келлог Володимир Зеленський Україна США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шон Керран (праворуч від Трампа) має 23-річний досвід роботи в правоохоронних органах
Трамп призначив очільником Секретної служби агента, який прикрив його під час замаху
23 сiчня, 19:19
Триває 1066-й день повномасштабної війни
Окупанти просунулись поблизу семи населених пунктів на Донеччині – DeepState
24 сiчня, 05:34
Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія має увійти до складу Сполучених Штатів
85% жителів Гренландії проти приєднання до США: опитування
29 сiчня, 10:07
Рятувальна операція в Сумах після атаки БпЛА
Удар по багатоповерхівці в Сумах: що відомо про загиблих (відео)
30 сiчня, 07:55
Звіт ISW щодо війни в Україні 1 лютого
Окупанти просунулися біля Куп’янська, Торецька, Покровська і Курахового – карти ISW
1 лютого, 05:58
Внаслідок падіння уламків безпілотників у Ростові-на-Дону пошкоджено кілька ростовських багатоповерхівок
Влада РФ скаржиться на атаку десятків БпЛА: ППО окупантів пошкодила кілька багатоповерхівок
8 лютого, 06:38
За словами Келлога, адміністрація Трампа працює над тим, щоб зупинити війну та забезпечити захист і суверенітет України
Які втрати України у війні з Росією: Келлог назвав цифри
15 лютого, 17:38
Філатов пожалкував, що не встиг вибачитися перед улюбленицею
Мер Дніпра опублікував щемливий допис про свого улюбленця, який помер
18 лютого, 15:20
Ердоган на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським зробив низку заяв
Ердоган після переговорів із Зеленським зробив низку заяв та згадав Путіна
18 лютого, 18:03

Політика

Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським
Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським
Bloomberg повідомив, коли Україна та США укладуть угоду про корисні копалини
Bloomberg повідомив, коли Україна та США укладуть угоду про корисні копалини
Після перемовин США та РФ Рубіо намагався заспокоїти європейців
Після перемовин США та РФ Рубіо намагався заспокоїти європейців
Папа Римський може зректися престолу – кардинал
Папа Римський може зректися престолу – кардинал
Трамп прибрав із кабінету стіл, об який син Маска витер соплі
Трамп прибрав із кабінету стіл, об який син Маска витер соплі
Нова диверсія у Балтійському морі: Швеція зафіксувала розрив кабелю
Нова диверсія у Балтійському морі: Швеція зафіксувала розрив кабелю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 лютого 2025
47K
Кремль здивований риторикою Трампа щодо Зеленського – Bloomberg
8931
США перестали продавати зброю Україні? Нардеп Костенко зробив заяву (оновлено)
5427
У Європі змінилась тривалість життя: дані дослідження
4768
Трамп засмучений заявами Зеленського – Волц

Новини

21 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
19 лютого, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
19 лютого, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 лютого, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua