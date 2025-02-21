Келлог зробив першу заяву після зустрічі із Зеленським

Келлог назвав дискусії із Зеленським «широкими та позитивними»

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог зробив першу заяву після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сторінку політика у соцмережі Х.

«Довгий і насичений день з вищим керівництвом України. Широкі та позитивні дискусії з Зеленським, бойовим і відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки», – написав Келлог.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та спеціальний представник президента США Кіт Келлог 20 лютого провели спільну зустріч у Києві. Попри очікування, сторони домовилися, що після переговорів не буде фінального спільного брифінгу для преси.

Як наголосив президент, розмова з Келлогом була «хорошою» та містила багато деталей. Також він подякував США за надану Україні допомогу.

Також зауважимо, що 19 лютого спеціальний представник президента США Кіт Келлог провів в Україні свою першу зустріч. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, вона була «предметною».