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Офіс президента має дати візиту команди Трампа до України – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Офіс президента має дати візиту команди Трампа до України – Зеленський
Зеленський та Трамп можуть найближчим часом провести перемовини
скріншот з відео

Наразі узгоджуються дати і склад американської делегації

Українська влада узгоджує конкретні дати візиту американських посадовців до України. Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє «Ми-Україна».

«У голови Офісу президента була розмова з Волтцом і з Келлогом моя команда мала контакт. У нас є вже робочі дати, коли команда американська приїде. Зараз узгоджуються дати і склад, і ми чекаємо на команди. Будемо разом працювати», – каже він.

Як зазначає Офіс президента, глава Банкової Андрій Єрмак і радник Трампа з національної безпеки Майкл Волц обговорили необхідність організації особистих контактів між президентами України та США найближчим часом. Політики домовилися підтримувати постійний зв’язок для інформування про ситуацію на фронті, поточні події та виклики, які стоять перед Україною.

Нагадаємо, у понеділок, 3 лютого, президент США Дональд Трамп підписав п’ять указів про призначення спеціальних представників США із різних питань, серед них й щодо призначення Кіта Келлога спецпредставником з питань України та Росії. 

Як повідомлялося, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє агентство Reuters.

Російські офіційні особи неодноразово заперечували будь-які прямі контакти зі США щодо підготовки телефонної розмови між Трампом і Путіним, яка передуватиме можливій зустрічі пізніше цього року. Однак, за словами російських джерел, які говорили на умовах анонімності, російські високопосадовці відвідали Саудівську Аравію та ОАЕ протягом останніх тижнів.

До слова, українське посольство займається підготовкою зустрічей між командами Зеленського та Трампа.

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Теги: Володимир Зеленський США Дональд Трамп президент

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