Зеленський пояснив, що до інавгурації ніхто не хотів мати якихось дуже конкретних кроків

Зеленський: «Поки що у мене немає дати»

Команди президентів України та США працюють над організацією зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, але конкретної дати поки немає. Про це повідомив президент України під час спілкування з представниками Міжнародної медіаради на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, інформує кореспондент Укрінформу.

«Наші команди працювали над організацією зустрічі. Вони зараз у процесі. Думаю, ви знаєте, що до інавгурації ніхто не хотів мати якихось дуже конкретних кроків щодо майбутніх планів, бачення тощо. У нас були кілька розмов, вони були, я б сказав атмосферними, були і зустрічі… Ми говорили про те, що відбувається, де ми знаходимося, що ми очікуємо від русскіх», – розповів Зеленський.

За його словами, конкретної дати зустрічі президентів України та США наразі немає. «Поки що у мене немає дати», – сказав президент.

Нагадаємо, 7 грудня Президент України Володимир Зеленський під час перебування у Парижі провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом. Зеленський на цій зустрічі пояснив потребу України в гарантіях безпеки в будь-якому переговорному процесі щодо припинення війни з Росією.

Зазначимо, що президент США має важелі, щоб змусити диктатора Володимира Путіна швидко припинити війну в Україні, якщо він відмовиться від повільного, непослідовного економічного тиску з боку адміністрації Джо Байдена. У перший день перебування Трампа на посаді він висловив свої погляди на вторгнення РФ в Україну. Журналісти Time зазначають, що Росія перебуває «у справжній біді», оскільки її економіка розвалюється, а Путін руйнує Росію. І що ще важливіше, повернення Трампа може зіштовхнути російську економіку з обриву і завдати смертельного удару по режиму у Кремлі, що хитається.

Раніше Дональд Трамп заявив, що він розгляне можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, оскільки війна в Україні наближається до третьої річниці. Він наголосив, що якщо російський диктатор Путін відмовиться сідати за стіл переговорів, то він, ймовірно, посилить санкції проти РФ.