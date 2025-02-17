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Не припинення вогню. Нардеп назвав умови для скасування в Україні воєнного стану

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Не припинення вогню. Нардеп назвав умови для скасування в Україні воєнного стану
Припинення вогню не означає скасування воєнного стану, каже Веніславський
фото з відкритих джерел

Строки можливого скасування воєнного стану залежать від низки обставин

Якщо Україна та Росія досягнуть домовленості щодо припинення вогню, це все одно не означатиме скасування воєнного стану. По це в ефірі «Радіо Свобода» заявив депутат Верховної ради від фракції «Слуга народу» Федір Веніславський, який є членом комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

«Припинення вогню не означає скасування воєнного стану. Скасування воєнного стану можливо тоді, коли зникнуть загрози, які передбачені законом про правовий режим воєнного стану. А сам факт тимчасового припинення, точно не усуває ті загрози, які послугували у введенні правового режиму воєнного стану. Це ж не означає, що Росія відвела свої війська з тимчасово окупованих територій чи свої засоби ураження, які можуть завдавати ударів по Україні. З огляду на психічний стан Путіна, я думаю, ми можемо очікувати будь-якого розвитку подій. Тому без гарантій того, що це матиме наслідком довготривалий мир, я не думаю, що воєнний стан може бути скасований», – каже Веніславський.

Народний депутат вважає, що строки можливого скасування воєнного стану залежать від низки обставин, зокрема відведення російських військ, гарантій безпеки та результатів міжнародних перемовин.

«Проте строки я зараз прогнозувати не можу в принципі. Це залежить від цілої низки обставин: від перемовин, від того, на яких умовах зійдуться сторони. Я маю на увазі Україну і РФ за участі Європи та Сполучених Штатів Америки, адже без цього, як сьогодні заявив президент, жодні домовленості українська влада не визнає», – говорить Веніславський.

Як відомо, президент Володимир Зеленський повідомив, що 20 лютого до України прибуде спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Його візит триватиме кілька днів.

Раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров зробив кілька заяв щодо майбутніх переговорів з американською стороною у Ер-Ріярді (Саудівська Аравія). Так, він підтвердив, що РФ не збирається повертати Україні її землі.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін формує команду важковаговиків з десятиліттями досвіду ведення переговорів на високому рівні для взаємодії з представниками президента США, який прагне досягти угоди щодо припинення війни в Україні. 

Нагадаємо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. В той же час Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Окрім того, Туреччина запропонувала РФ та Україні допомогу в укладанні миру, а саме провести переговори на її території.

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Теги: Туреччина росія депутат Свобода путін Сергій Лавров радіо Саудівська Аравія воєнний стан Володимир Зеленський Україна президент влада Федір Веніславський диктатор переговори Кіт Келлог

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