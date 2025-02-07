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Значення дронів має бути таким, щоб унеможливлювати російські штурми – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Значення дронів має бути таким, щоб унеможливлювати російські штурми – Зеленський
Президент зустрівся із командирами підрозділів безпілотних систем ЗСУ
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський наголосив на важливості збільшення виробництва дронів

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

За словами глави України, на засіданні були озвучені доповіді щодо «конкретних видів озброєння й техніки, і багато внутрішнього виробництва».

Також президент провів сьогодні зустріч із командирами підрозділів безпілотних систем ЗСУ.

«Вони із найкращих, і досвід усіх наших найкращих буде масштабуватися. Це люди, які пишуть нову доктрину технологічного захисту для України. Рішення ухвалені, дрони виробляємо й постачаємо, і значення дронів має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми», – заявив він.

Український лідер додав, що ресурсів на розвиток дронів «не жалітимуть, бо це збереження життів наших людей».

Нагадаємо, Міноборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси Zeus і Hades українського виробництва. Літальні апарати маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби. 

До слова, російські війська використовують наземні системи управління (GCS), які можуть контролювати «зграї» безпілотників. Окупанти використовують в Україні систему для керування безпілотниками на різних частотах, аби уникнути протидії з боку українських станцій радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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Теги: безпілотник дрон війна президент Володимир Зеленський

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