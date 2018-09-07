Президент вніс до парламенту законопроект «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»



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Петро Порошенко

Метою законопроекту є приведення засад діяльності адвокатури у відповідність до міжнародних стандартів

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

«Президент України Петро Порошенко вніс до парламенту проект Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», який було зареєстровано за номером 9055», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що документ підготовлений у тісній взаємодії з експертами Ради Європи, представниками професійної юридичної та адвокатської спільноти і був затверджений Радою з питань судової реформи. Звіт європейських експертів підтверджує відповідність положень законопроекту стандартам Ради Європи.

«Метою законопроекту є приведення засад діяльності адвокатури у відповідність до кращих міжнародних стандартів, сприяння формуванню єдиної правничої професії та практичній реалізації в Україні принципу верховенства права, забезпечення ефективного захисту адвокатурою прав і свобод громадян», - зазначили в Адміністрації президента.

Зокрема, законопроект спрямований на зміцнення професійних прав і гарантій діяльності адвокатів, забезпечення високих етичних стандартів та якості правничої допомоги, доступ до адвокатської професії без безпідставного обмеження та корупційних ризиків, розвиток і функціонування адвокатського самоврядування на принципах саморегулювання та децентралізації в межах єдиної Національної асоціації адвокатів України.

«Це наступний крок на виконання Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів. Ухвалення цього законопроекту зміцнить адвокатуру, дасть можливість адвокатам ефективно використовувати свої права, гарантії діяльності та виконувати обов'язки на засадах дійсної, а не формальної рівності в судовому процесі. Водночас, значна увага приділяється дотриманню стандартів етики та якості в адвокатській діяльності та зміцненню адвокатського самоврядування», - заявив заступник глави Адміністрації президента та координатор Ради з питань судової реформи Олексій Філатов.

Він додав, що загальна мета - більш ефективний захист прав і свобод громадян, що і є головним завданням адвокатури.

До слова, у четвер Верховна Рада України ухвалила закон про криміналізацію контрабанди та незаконної вирубки лісу з правками, внесеними президентом.