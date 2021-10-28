Президент зустрівся з керівником департаменту закордонних справ Швейцарії: про що говорили

Ігнаціо Кассіс завітав на зустріч до українського президента

Зеленський і швейцарський гість обговорювали співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з віцепрезидентом, керівником Федерального департаменту закордонних справ Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассісом. Про це інформує Офіс президента.

Співрозмовники обговорили підготовку до 5-ї Конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться 4-5 липня 2022 року у швейцарському місті Лугано.

«Ми дуже чекаємо на Конференцію з питань реформ в Україні, яка відбудеться наступного року в рідному для вас кантоні Тічино», – зазначив Володимир Зеленський, звертаючись до Ігнаціо Кассіса.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено двосторонній торгівельно-економічній співпраці.

Одним із найуспішніших проєктів, що нині реалізуються в Україні, є проєкт швейцарської компанії Stadler Rail AG із модернізації та виробництва в нашій країні міського та приміського рейкового транспорту. Проєкт заплановано втілити в різних містах України.

Співрозмовники позитивно оцінили реалізацію започаткованого за фінансування швейцарської сторони проєкту з виготовлення в Україні апаратів штучної вентиляції легень. Було відзначено особливу важливість спільного виробництва апаратів ШВЛ, зокрема, з огляду на чергову хвилю пандемії коронавірусу в світі.

Глава держави подякував Ігнаціо Кассісу за значну гуманітарну допомогу, що її надає Швейцарія нашій державі, зокрема українцям по обидва боки лінії розмежування на Донбасі.

Нагадаємо, раніше Швейцарія розширила персональні санкції проти Росії за окупацію Криму. До оновленого списку потрапили ще вісім осіб.

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