Швейцарія розширила санкції проти росіян за окупацію Криму

Персональні санкції запровадили ще проти восьми осіб

Швейцарія розширила персональні санкції проти Росії за окупацію Криму. До оновленого списку потрапили ще вісім осіб. Про це повідомляє швейцарський Державний секретаріат економіки.

Швейцарія розширила свій санкційний список, до нього потрапили:

начальник управління ФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Леонід Михайлюк;

керівник Головного слідчого управління СК Росії по Республіці Крим та місту Севастополь Володимир Терентьєв;

кримські судді Віктор Можелянський, Галина Редько, Михайло Білоусов, Андрій Долгополов;

слідчий Магомед Магомедов;

прокурор Євген Колпіков.

Їх внесли до переліку за активну підтримку «дій і здійснення політики, яка підриває та загрожує територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України».

Санкції передбачають обмеження на поїздки в країни ЄС, заморожування фінансових активів і заборону на надання грошових коштів або інших економічних ресурсів включених до списку санкцій осіб.

Індивідуальні санкції ЄС проти РФ через Україну вперше були введені 17 березня 2014 року.

Нагадаємо, раніше Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія приєдналися до рішення влади Євросоюзу про продовження санкцій проти Росії.

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