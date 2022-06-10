Президентка Грузії заявила, що уряд заборонив їй їхати в Україну

Президентка Грузії розкритикувала уряд своєї країни під час візиту до Брюсселя

Президентка Грузії заявила, що уряд країни заважає їй ефективно захищати інтереси держави

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що уряд не надав їй дозволу на візити до низки європейських країн, зокрема, і України. Про це вона сказала під час свого візиту до Брюсселя.

Зурабішвілі заявила, що не може врятувати заявку Грузії на вступ до ЄС від наслідків «бездіяльності уряду». За словами президентки, вона прибула до європейської столиці для підтримки кандидатури Грузії на вступ до ЄС, при цьому уряд відмовив їй у здійсненні візитів до Франції, Польщі та України.

«Я хотіла відвідати Францію, Польщу і, можливо, Україну, якій ми повинні дякувати за прискорений процес обговорення кандидатури (на вступ до ЄС), але знову отримала відмову», – сказала вона.

Зурабішвілі каже, що затверджена Європарламентом резолюція, а також коментарі правлячої партії, які пішли після прийняття документа, не дають їй можливості ефективно захищати інтереси країни. При цьому в уряді, за словами грузинського президента, заявили, що вже зробили достатньо для підтримки кандидатури Грузії.

Додамо, що у березні Саломе Зурабішвілі заявила, що була змушена скасувати робочі зустрічі у Парижі, Брюсселі, Берліні та Варшаві через позицію уряду.

Відповідно до статті 52 Конституції Грузії, президент здійснює представницькі повноваження у зовнішніх зносинах, веде переговори з іноземними державами та міжнародними організаціями за згодою уряду.

Нагадаємо, раніше грузинський уряд подав позов до Конституційного Суду проти президентки Саломе Зурабішвілі. Її звинувачують у відмові призначити запропонованих урядом послів. Конкретно позов стосується двох дипломатів, яких уряд планував призначити представляти країну в ООН та Канаді, але президентка начебто не погодила їх кандидатури. Однак сама Зурабішвілі стверджує, що затвердила усі призначення послів.

Додамо, що лідери фракцій Європарламенту виступили із закликом до саміту Євросоюзу надати Україні і Молдові статус кандидата на вступ, а щодо Грузії попросили «працювати над таким статусом».