Уряд Грузії подав позов проти президентки країни Зурабішвілі

Уряд Грузії звинувачує президентку у невиконанні повноважень

Грузинський уряд подав позов до Конституційного Суду проти президентки Саломе Зурабішвілі. Про це пише «Голос Америки».

Зурабішвілі звинувачують у відмові призначити запропонованих урядом послів. Конкретно позов стосується двох дипломатів, яких уряд планував призначити представляти країну в ООН та Канаді, але президентка начебто не погодила їх кандидатури. Однак сама Зурабішвілі стверджує, що затвердила усі призначення послів.

В її адміністрації заперечують усі звинувачення у невиконанні конституційних повноважень. Президентка запевняє, що з 1 січня по 21 березня затвердила на посадах усіх 12 послів, чиї кандидатури подав уряд.

Панівна партія «Грузинська мрія» вимагає чітко розмежувати компетенції президента та уряду у питанні призначення послів та керівників дипломатичних представництв країни.

Очільник партії Іраклій Кобахідзе уточнив, що Конституційний суд повинен лише дати пояснення чинної норми щодо повноважень президента при призначенні голів дипломатичних місій. Разом з тим, позов не вимагає імпічменту президентки Зурабішвілі.

Опозиційні сили вважають рішення «Грузинської мрії» звернутися до Конституційного суду кроком до «одноосібного та авторитарного правління». У політичній партії «Лело» заявили, що такими діями панівна партія намагається зробити так, щоб президент країни фактично виконував функції нотаріуса.

«Те, що ми перейшли на парламентську модель правління означає, що розподілили владу, а не передали себе чи Грузію у подарунок уряду. Попереду на нас чекають цікаві процеси», – прокоментував події депутат від «Лело» Давид Усупашвілі.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росії Володимир Зеленський виступив перед парламентами десятка країн. Але у цьому списку немає Грузії, про що вже шкодує президентка країни Саломе Зурабішвілі.