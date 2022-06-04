Президентка Грузії шкодує, що Зеленського не запросили виступити перед парламентом

Країна стала однією з небагатьох у Європі, де президент України не мав слова.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Володимир Зеленський виступив перед парламентами десятка країн. Але у цьому списку немає Грузії, про що вже шкодує президентка країни Саломе Зурабішвілі. Про це пише «Грузія Online».

В інтерв'ю вона заявила, що Володимир Зеленський не отримав можливості виступити перед парламентом Грузії. Мовляв, країна стала однією з небагатьох з-поміж європейських, де президент України не мав слова.

Вона підкреслила, що у цей час, коли триває війна, потрібно бути солідарними з Україною. Причому, додала вона, мовиться не про якісь надзусилля. Адже висловити солідарність нашій державі можна було просто: надавши слово Володимирові Зеленському.

Водночас Саломе Зурабішвілі зазначила, що не планує нікого з парламентарів засуджувати. Крім того, можна було продемонструвати й інші прояви солідарності українській державі.

«Хто сприйме це як стрілу на свою адресу, нехай сприймає. Я говорю, що нам потрібно було запросити Зеленського до парламенту Грузії! Це всім зрозуміло», – підкреслила вона.

Так, на фасаді парламенту Грузії 26 травня – у день, проведений під егідою євроінтеграції, – могли бути не лише прапори Грузії та ЄС. На її думку, там мали б вивісити також стяги України та Молдови.

Президентка Грузії додала, що якщо ці три країни спільно прагнуть до євроінтеграції, то це був би правильний крок. Особливо, якщо враховувати той факт, що саме завдяки Україні процедура зазнала чималого прискорення. Тож у Грузії мали б продемонструвати вдячність нашій державі.

Нагадаємо, Грузія вирішила не приєднуватися до санкцій ЄС проти Росії.

Згодом повідомлялося, що Путін може напасти на Грузію через провал в Україні, – СNN.

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