«Як зупинити загрозу політичної кризи»: Безсмертний дав Зеленському сім порад



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Роман Безсмертний нагадав, що люди починають виходити на майдани, а «цей процес є небезпечним для України» Фото: Главком

Дипломат закликає президента України «ні в якому разі не грати по нотах Кремля, бо це шлях не до миру, а до війни»

Політик і дипломат Роман Безсмертний, звільнений у серпні із Тристоронньої контактної групи у Мінську, порадив президенту Володимиру Зеленському здійснити сім кроків, які «можуть зупинити загрозу політичної кризи» в Україні.

«Пане президенте, Ви - гарант суверенітету і територіальної цілісності, а не той, хто торгує територіями. Поки Ви не поставили свій підпис під документами - це ще не злочин і не державна зрада!», - написав Безсмертний у Facebook.

Політик нагадав, що люди починають виходити на майдани, а «цей процес є небезпечним для України».

«Це той сценарій, про якій мріє Кремль: війну на сході України подати світу, як громадянський конфлікт і чергову політичну кризу. У нас Війна з РФ!», - додав він.

Безсмертний порадив Зеленському у найближчі дні зробити:

Терміново дати наказ забезпечити безпеку учасникам протестів, які вийшли на вулиці проти «формули Штайнмаєра». Також необхідна постійна комунікація з мітингарями. Не ігноруйте ці протести! Разгортання широкомасштабних акцій призвиде до того, що російські диверсанти спровокують кровопролитний конфлікт. Далі ситуацію під контролем утримати буде неможливо. На «норманді» президент має пропонувати власну концепцію реінтеграції Донбасу і Криму, а ще краще - пакет законопроєктів та програм соціально-гуманітарного спрямування. Ніяких підписів на зустрічі! Це призведе до легітимізації сепаратиської влади на окупованому Донбасі. Якщо нема свого плану, то краще відмовитись від зустрічі в нормандському форматі до того моменту поки не відбудуться вибори у США і Франції, не вступить у повноваження нове керівництво ЄС. Цей час потрібно заповнити двосторонніми зустрічами і використати цю паузу для посилиння армії і флоту, змінення тактики контролю лінії фронту. Ні в якому разі не грати по нотах Кремля, бо це шлях не до миру, а до війни. Треба розпочати роботу РНБОУ і її апарату. Саме РНБОУ має забезпечувати діяльність президента, а позаконституційний орган ОПУ має бути ліквідований. Головне завдання РНБОУ : координація безпекового сектору. Для уряду драйвером економіки має стати оборонно-промисловий сектор. Парламенту необхідно ухвалити закони щодо реінтеграції Донбасу і Криму, внести зміни до Конституції щодо створення кримсько-татарської автономії. МЗС забезпечити роботу щодо направлення закордонним дипломатичним установам директив щодо взаємодії зі ЗМІ. Терміново треба прийняти серйозні кадрові рішення по ключових посадах.

«Є всього кілька днів для стабілізації, далі ситуацію президент не втримає. Йдеться не про долю чергового президента України, йдеться про державу», - резюмував Безсмертний.

Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт Нормандської четвірки.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.

Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.

2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».

Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.