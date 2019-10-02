«Як зупинити загрозу політичної кризи»: Безсмертний дав Зеленському сім порад
Дипломат закликає президента України «ні в якому разі не грати по нотах Кремля, бо це шлях не до миру, а до війни»
Політик і дипломат Роман Безсмертний, звільнений у серпні із Тристоронньої контактної групи у Мінську, порадив президенту Володимиру Зеленському здійснити сім кроків, які «можуть зупинити загрозу політичної кризи» в Україні.
«Пане президенте, Ви - гарант суверенітету і територіальної цілісності, а не той, хто торгує територіями. Поки Ви не поставили свій підпис під документами - це ще не злочин і не державна зрада!», - написав Безсмертний у Facebook.
Політик нагадав, що люди починають виходити на майдани, а «цей процес є небезпечним для України».
«Це той сценарій, про якій мріє Кремль: війну на сході України подати світу, як громадянський конфлікт і чергову політичну кризу. У нас Війна з РФ!», - додав він.
Безсмертний порадив Зеленському у найближчі дні зробити:
- Терміново дати наказ забезпечити безпеку учасникам протестів, які вийшли на вулиці проти «формули Штайнмаєра». Також необхідна постійна комунікація з мітингарями. Не ігноруйте ці протести! Разгортання широкомасштабних акцій призвиде до того, що російські диверсанти спровокують кровопролитний конфлікт. Далі ситуацію під контролем утримати буде неможливо.
- На «норманді» президент має пропонувати власну концепцію реінтеграції Донбасу і Криму, а ще краще - пакет законопроєктів та програм соціально-гуманітарного спрямування. Ніяких підписів на зустрічі! Це призведе до легітимізації сепаратиської влади на окупованому Донбасі. Якщо нема свого плану, то краще відмовитись від зустрічі в нормандському форматі до того моменту поки не відбудуться вибори у США і Франції, не вступить у повноваження нове керівництво ЄС. Цей час потрібно заповнити двосторонніми зустрічами і використати цю паузу для посилиння армії і флоту, змінення тактики контролю лінії фронту. Ні в якому разі не грати по нотах Кремля, бо це шлях не до миру, а до війни.
- Треба розпочати роботу РНБОУ і її апарату. Саме РНБОУ має забезпечувати діяльність президента, а позаконституційний орган ОПУ має бути ліквідований. Головне завдання РНБОУ : координація безпекового сектору.
- Для уряду драйвером економіки має стати оборонно-промисловий сектор.
- Парламенту необхідно ухвалити закони щодо реінтеграції Донбасу і Криму, внести зміни до Конституції щодо створення кримсько-татарської автономії.
- МЗС забезпечити роботу щодо направлення закордонним дипломатичним установам директив щодо взаємодії зі ЗМІ.
- Терміново треба прийняти серйозні кадрові рішення по ключових посадах.
«Є всього кілька днів для стабілізації, далі ситуацію президент не втримає. Йдеться не про долю чергового президента України, йдеться про державу», - резюмував Безсмертний.
Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт Нормандської четвірки.
Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».
Сайдік заявив, що «формула Штайнмайєра» була зафіксована листами учасників мінського переговорного процесу, а не єдиним документом.
Також в ОБСЄ заявили, що розведення військ в Петровському та Золотому на Донбасі розпочнеться у понеділок, 7 жовтня.
2 жовтня народний депутат від «Слуги народу», голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що Україна рухається в напрямку припинення кровопролиття на Донбасі – «не поступаючись при цьому нічим принциповим», і 1 жовтня «ніхто нічого не підписував».
Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.