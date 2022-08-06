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Продовольчу кризу можна подолати, – Зеленський

Альона Боженко
glavcom.ua
Продовольчу кризу можна подолати, – Зеленський
Зеленський заявив, що у Європі значно більший попит на імпортне продовольство
фото: Офіс президента

Зеленський вважає, що сьогодні важливо постійно нарощувати експорт.

З українських портів 5 серпня вийшли 3 судна із зерном. Президент Володимир Зеленський переконаний, якщо так буде далі, то продовольчу кризу вдасться подолати. Про це він повідомив під час відеозвернення.

За словами очільника держави, з Одеси та Чорноморська вирушили кораблі, на борту яких є майже 60 тонн кукурудзи. Збіжжя очікують у Туреччині, Великій Британії та Ірландії. Президент наголосив, що сьогодні важливо постійно нарощувати експорт.

«Чим більше нашого зерна буде на світовому ринку, тим меншим буде врожай політичного хаосу в країнах передусім Африки й Азії, але не тільки там», – підкреслив Зеленський.

За його словами, через спеку, що спричинила менші врожаї, цьогоріч у Європі значно більший попит на імпортне продовольство, ніж очікували.

«Натомість український врожай зернових та олійних сягне понад 65 мільйонів тонн. Відтак, продовольчу кризу, яка загрожувала світу, можна буде подолати», – додав глава держави.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що наступні кораблі вже готові до відправлення і вони вирушать з українських портів, які беруть участь у зерновій ініціативі, відповідно до погодженого графіку. 

Також до узбережжя Туреччини вже прибув перший зерновоз, який вирушив із української Одеси. Координаційний центр у Стамбулі відповідає за інспекцію.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

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Теги: зерно криза експорт президент Володимир Зеленський

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