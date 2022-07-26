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    Економіка

    Кабмін відмінив квоти на експорт добрив та жита

    Кабмін ухвалив рішення щодо експорту жита та добрив - Кабмін відмінив квоти на експорт добрив та жита
    Кабмін ухвалив рішення щодо експорту жита та добрив
    фото з відкритих джерел

    Жито, хімічні, азотні, фосфорні та калійні добрива не підлягають квотуванню на експорт

    Кабінет міністрів скасував фактичну заборону експорту мінеральних добрив і жита. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

    Зазначається, що з цією метою внесено зміни до постанови Кабміну «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік».

    Тому до кінця року жито, хімічні, азотні, фосфорні та калійні добрива не підлягають квотуванню на експорт. Проте ці позиції включено до переліку товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню.

    Раніше повідомлялося, що нардепи пропонують ввести пільгу для аграріїв.

    Нагадаємо, сьогодні, 23 липня, Росія завдала ракетного удару по одеському порту.

    Пізніше стало відомо, що торговий порт Одеси був обстріляний ракетами «Калібр».

    Додамо, українська сторона учора, 22 липня, підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

    Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

    Контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» повністю був і залишається за українською стороною. Перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив не передбачається.

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    Теги: Кабмін експорт війна імпорт Україна
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    Кабмін відмінив квоти на експорт добрив та жита