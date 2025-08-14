Путін готує Трампу лекцію з історії. Центр протидії дезінформації оприлюднив «чернетки»

Центр протидії дезінформації дізнався про підготовку Путіним чергової порції псевдоісторичних спекуляцій

Російській диктатор Володимир Путін збирається показати президенту США Дональду Трампу під час зустрічі на Алясці певні «історичні матеріали». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Центру протидії дезінформації.

«Йдеться про географічні карти, які, за задумом Путіна, мають довести Трампу, що Україна нібито «штучна держава», сформована за рахунок територій інших країн. Це начебто має виправдати військову агресію кремля проти України та претензії РФ на українські території», – йдеться у звіті.

ЦПД пояснив, що такі псевдоісторичні спекуляції є типовим прийомом російської пропаганди та самого Путіна. Уточнюється, що це неприпустимо з точки зору міжнародного права, у якому чітко зафіксовані принципи територіальної недоторканості, непорушності кордонів та незаконності застосування сили або погрози силою.

«Більшість сучасних країн або їх частин у минулому входили до інших держав. Це стосується і нинішньої РФ, яка свого часу була частиною Золотої Орди, а багато нинішніх територій РФ у минулому належали іншим державам – Німеччині, Швеції, Фінляндії тощо. Утім, жодні історичні факти, а тим більше псевдоісторичні фантазії, не можуть бути підставою для територіальних зазіхань і не виправдовують збройну агресію проти інших країн», – додає ЦПД.

фото: ЦПД

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня в місті Анкоридж на Алясці. Глава Білого дому говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

У відповідь лідери Європейського союзу в спільній заяві відзначили свою непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України.

В середу, 13 серпня, відбулась онлайн-зустріч Трампа із лідерами ЄС та президентом України Володимиром Зеленським. За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи під час саміту на Алясці.