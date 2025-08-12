Головна Світ Політика
Білий дім назвав місце зустрічі Трампа і Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Білий дім назвав місце зустрічі Трампа і Путіна
фото: reuters

Переговори відбудуться 15 серпня

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 15 серпня в місті Анкоридж на Алясці. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, передає «Главком» з посиланням на Sky News.

Левітт зауважила, що переговори між Трампом та Путіним, які заплановані на п’ятницю, відбудуться в Анкориджі, найбільшому місті Аляски.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Лідери ЄС у спільній заяві відповіли йому, що успіх може принести лише підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ з метою припинення її незаконної війни: «Ми підкреслюємо нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України. Ми й надалі твердо стоїмо на боці України».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News заявив, що Трамп близький до досягнення мирної угоди. За його словами, американський лідер повинен змусити російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів.

До слова, європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з американським лідером Дональдом Трампом у середу, 13 серпня, напередодні його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Зауважимо, Трамп заявив, що після зустрічі на Алясці з російським диктатором Володимиром Путіним може припинити участь у переговорах.

Теги: путін Дональд Трамп переговори Аляска

