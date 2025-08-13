Головна Світ Політика
Трамп не тиснутиме на Україну щодо миру з РФ – Венс

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп не тиснутиме на Україну щодо миру з РФ – Венс
Венс та інші представники адміністрації Трампа проявили значний інтерес до того, які моменти Київ вважає важливими
фото: The White house/Facebook

Віцепрезидент США Джей Ді Венс запевнив, що США не будуть вести переговори з Росією про завершення війни без України чи Європи

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи. Про це пише «Главком» із посиланням на NBC News.

За даними двох німецьких урядовців, Венс та інші представники адміністрації Трампа проявили значний інтерес до того, які моменти Київ та європейські столиці вважають ключовими у майбутніх дипломатичних переговорах.

Крім того, Венс запевнив, що США не будуть вести переговори з Росією про завершення війни без України чи Європи.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп провів онлайн-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським та кількома європейськими лідерами. З американським президентом було узгоджено п'ять основних принципів закінчення війни.

Зауважимо, 15 серпня Трамп та російський диктатор Росії Володимир Путін проведуть переговори на Алясці. Головна тема переговорів – мир в Україні. Обговорювані пропозиції можуть включати обмін територіями та відмову Києва від вступу до НАТО. А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.

До слова, США працюють над підготовкою місця для зустрічі американського лідера Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, яка може відбутися вже наприкінці наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

