Зустріч Трампа і Путіна відбудеться на військовій базі. Який це сигнал для Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Зустріч Трампа і Путіна відбудеться на військовій базі. Який це сигнал для Росії
Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі на Алясці, яку довго використовували для протидії Росії
Трамп і Путін зустрінуться на військовій базі на Алясці, яка є символом Холодної війни

Президент США Дональд Трамп проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

«За іронією долі, президент Дональд Трамп має намір обговорити війну в Україні з російським лідером Володимиром Путіним на військовій базі на Алясці, яка мала вирішальне значення для протидії Радянському Союзу в розпал Холодної війни й досі відіграє важливу роль», – йдеться у статті.  

Як зазначає Associated Press, місце саміту має іронічний відтінок, адже Аляска була продана Росією США в 1867 році, а військова база десятиліттями слугувала для стримування російської загрози. Навіть сьогодні літаки з цієї бази регулярно перехоплюють російські літаки, що вторгаються в повітряний простір США.

«База, створена шляхом об'єднання авіабази Елмендорф та армійського форту Річардсон у 2010 році, відігравала ключову стратегічну роль у моніторингу та стримуванні Радянського Союзу протягом більшої частини Холодної війни», – зазначають журналісти.  Згідно з вебсайтом бази, у певний час вона отримала девіз «Найкраще прикриття для Північної Америки».

Хоча значна частина військової техніки з того часу була деактивована, на базі досі розміщені ключові авіаційні ескадрильї, зокрема винищувач-невидимка F-22 Raptor. Літаки з бази також досі перехоплюють російські літаки, які регулярно залітають у повітряний простір США.

Експерт з питань оборони та безпеки Бенджамін Дженсен зазначив, що розташування саміту на військовій базі зовсім не випадковість за багатьох причин. Зокрема зустріч лідерів на американській військовій базі дозволяє їм уникнути будь-яких протестів і забезпечує важливий рівень безпеки.

Також це дозволить Трампу налагодити зв'язки з Путіним, одночасно сигналізуючи про військову міць, щоб отримати перевагу в переговорах. Водночас для Путіна ця зустріч є можливістю спробувати виправити відносини з Трампом та подолати міжнародну ізоляцію.

«Для президента Трампа це чудовий спосіб продемонструвати американську військову силу, водночас ізолюючи здатність громадськості чи інших осіб втручатися в те, що він, ймовірно, сподівається на продуктивний діалог», – сказав Дженсен.

Експерт також додав, що завдяки такому місцю Трамп може розвивати зв'язки з Путіним, водночас «сигналізуючи про військову міць, щоб спробувати отримати перевагу в переговорах, що зробить можливою другу зустріч».

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі стала новою главою у тривалій історії відносин та напруженості між Сполученими Штатами та Росією, в якій Аляска є свідком вже понад 150 років.

