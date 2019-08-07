Зеленський з запізненням полетить до Туреччини



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Вчорашній обстріл наших військових на Донбасі, внаслідок якого загинули четверо українських військових, вніс корективи в графік візиту президента України

Сьогодні зранку Володимир Зеленський мав полетіти до Туреччини, де в нього запланована зустріч з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та Вселенським Патріархом Варфоломієм І. Але у зв’язку з обстрілом біля Павлополя на Донбасі, внаслідок якого загинули четверо бійців, в середу зранку в Офісі президента відбулась нарада за участі представників Генштабу, Міноборони та Ради нацбезпеки й оборони.

Тому виліт до Туреччини відбудеться трохи пізніше.

«Я зараз повинен був летіти до Туреччини і зараз терміново ми будемо вилітати.

Якщо щось у нас відбудеться, то мені прийдеться повернутися. Турецька сторона про це знає і з порозумінням відноситься президент Туреччини Ердоган. Я надіюсь, що все буде нормально, спокійно», - сказав сьогодні на брифінгу Зеленський.

Сьогодні зранку він також подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну.

«Я дуже наполягав і дуже просив президента РФ вплинути терміново на те, щоб та сторона просто припинила ці дії. Це не іграшки», - сказав Зеленський.

Раніше ЗМІ повідомили, що ключовими темами переговорів президента Володимира Зеленського в Туреччині будуть культурні відносини, діаспорна співпраця, дипломатія, безпека, а також оборонна промисловість.

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв візьме участь у поїздці Зеленського до Туреччини.