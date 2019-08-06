Коломойський пояснив, чому не працюють мінські угоди



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Ігор Коломойський впевнений, що Конституцію України заради ОРДЛО ніхто міняти не буде

Володимиру Зеленському теж не вдасться проштовхнути зміни до Конституції України, які передбачені мінськими угодами, впевнений Ігор Коломойський

Мінські угоди не працюють, тому що там є пункт про зміну Конституції України, який неможливо реалізувати. Про це Ігор Коломойський розповів в інтерв’ю російському РБК.

«Цього не буде. Порошенко не сильно це проштовхував, навіть якби проштовхував, у нього б не вийшло, і він це розумів. І Зеленському не вдасться», - вважає Коломойський.

Нагадаємо, другі мінські угоди передбачали зміну Конституції України з урахуванням особливостей ОРДЛО, а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окупованих районів Донбасу.

Коломойський сказав російським журналістам, що якщо почати федералізацію, то завтра почнеться парад суверенітетів.

Щоб вийти з цієї патової ситуації, олігарх пропонує зробити особливий статус Донбасу тимчасовим – на п’ять років, а після виборів обов’язково вивести російські війська.

«Є закон про особливий статус, він узгоджений мінськими угодами, і його щороку продовжують. Потрібно прибрати зміни до Конституції, замінити п'ятирічним перехідним періодом особливого статусу Донбасу, провести вибори на цій території під наглядом ОБСЄ. Нехай Росія теж сидить дивиться, але не втручається. Обрали всіх, кого треба, через 30 днів зібрали манатки і валіть до себе», - порадив Коломойський.

«Мінські угоди він пропонує - єдиний документ, за яким варто рухатися. Але пройшло вже чотири з половиною роки, і треба провести апдейт», - додав він.

Нагадаємо, голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков заявив, що в новій Верховній Раді буде обговорюватися особливий статус для Донбасу.