Рада підтримала євроінтеграційний законопроєкт у сфері реклами: що зміниться

Закопроєкт №9206 – одна з вимог на шляху до членства України у Євросоюзі

Верховна рада України конституційною більшістю у 320 голосів ухвалила в першому читанні євроінтеграційний закопроєкт №9206, який імплементує в українське законодавство про рекламу положення acquis Європейського Союзу. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Документ є доповненням до ухваленого закону «Про медіа» і після ухвалення загалом закриє всі вимоги з боку Євросоюзу стосовно аудіовізуальних послуг в Україні», – зазначив посадовець.

Ткаченко вказав ключові положення закону:

Будь ласка, читайте текст після реклами

вводиться термін і регулювання «продакт-плейсмент»;

встановлюються критерії, за якими реклама вважається такою, що потрапляє під юрисдикцію України;

передбачається саморегулювання та співрегулювання у сфері реклами шляхом прийняття кодексів (правил) створення та розповсюдження реклами, зокрема щодо реклами алкогольних напоїв – з метою зменшення впливу на дітей такої реклами;

забороняється будь-яка реклама резидентів країни-агресора;

розширюється заборона вміщувати в рекламі дискримінаційні твердження та/або зображення;

збільшується до 20% квота реклами в лінійних аудіальних та аудіовізуальних медіа (розраховується не погодинно, а для часових проміжків з 6:00 до 18:00 та з 18:00 до 24:00);

спрощуються правила переривання рекламою трансляції фільмів (за виключенням серіалів та документальних фільмів), програм новин та програм для дітей (не частіше одного разу кожні 30 хвилин);

допускається показ зброї у соціальній рекламі.

Нагадаємо, що Верховна Рада 2 травня ухвалила два законопроєкти (№9154 та №9158) для удосконалення діяльності військово-лікарських комісій.

Крім того, Верховна Рада сьогодні продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію ще на 90 діб.