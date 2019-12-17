Рада сьогодні розгляне недоторканність нардепів



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Верховна Рада розпочне засідання о 10 годині Фото: Віталій Носач/РБК-Україна

Проєкт закону буде розглянутий у другому читанні

Верховна Рада України у вівторок, 17 грудня, розгляне питання остаточного скасування недоторканності народних депутатів. Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Так, проєкт закону «Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України» буде розглянуто у другому читанні з пропозиціями президента України.

Раніше заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Галина Янченко повідомила, що профільний комітет рекомендував Верховній Раді остаточно скасувати недоторканність нардепів.

Нагадаємо, на початку грудня Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2237, за документ проголосували 253 нардепа.

Проєктом пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, якими виключити норми про депутатську недоторканність, при цьому передбачити особливості початку досудового розслідування проти нардепа, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій щодо народного депутата.

Раніше голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що депутатська недоторканність припинила своє існування.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України» №27-ІХ, ухвалений Верховною Радою 3 вересня.