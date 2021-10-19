Рада сьогодні знову спробує обрати першого віцеспікера

Депутати у вівторок візьмуться за закон про олігархів

Сьогодні, 19 жовтня народні депутати зберуться на пленарне засідання. Вони розглянуть, зокрема, обрання першого віцеспікера та закон про олігархів.

Як ідеться у порядку денному Ради, крім цього, до розгляду на пленарному засіданні включено законопроєкти про внесення змін до:

деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (друге читання);

деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України (друге читання);

статті 3 закону «Про публічні закупівлі» щодо закупівлі юридичних послуг Національним банком України (друге читання);

статті 33 Бюджетного кодексу України щодо уточнення інформації, яка подається Національним банком України для складання Бюджетної декларації (друге читання);

деяких законів України щодо вдосконалення порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови (перше читання);

до закону «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління (перше читання).

Нагадаємо, 8 жовтня Рада закрила засідання, так і не обравши першого віцеспікера, місце якого стало вакантним після призначення Руслана Стефанчука спікером парламенту.

Зазначимо, що Зеленський вважає, що Рада вирішить колізію щодо підписання закону про олігархів.

23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Згодом Разумков пояснив, чому він не підписує закон про олігархів.

А нещодавно Разумков розповів, як стане кісткою поперек горла Зеленського.

Нардепка від «Слуги народу» Людмила Буймістер заявляла, що помилки і колізії, які були допущені під час голосування за законопроєкт про олігархів, вимагають повторного голосування.

Тепер «Слуги» виганяють з фракції депутатку, яка виступила проти закону про олігархів.

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