Нардепи закрили засідання парламенту, так і не обравши віцеспікера

Нардепи вирішили повернутися до розгляду питання на наступному пленарному засіданні – 19 жовтня

Верховна Рада закрила засідання, так і не обравши першого віцеспікера після призначення Руслана Стефанчука головою парламенту. Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.

Рішення закрити засідання підтримали 226 нардепів. До цього парламентарі вже почали розглядати питання призначення віцеспікера. На посаду висунули дві кандидатури: Олександр Корнієнко («Слуга народу») і Софія Федина («Європейська солідарність»).

Нардепи вирішили повернутися до розгляду питання на наступному пленарному засіданні – 19 жовтня.

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Стефанчука головою парламенту. За відповідне рішення проголосував 261 депутат.

Тільки троє нардепів проголосували проти спікера Стефанчука (список).

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

Як повідомлялося, трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції.

До слова, внесення питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради не підтримали шестеро нардепів «слуг народу».

Згодом Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука. Також Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.