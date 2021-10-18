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    У «Слузі народу» розповіли, який міністр написав заяву про відставку

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    &laquo;Слуги народу&raquo;&nbsp;чекають від міністра Романа Абрамовського заяви про відставку - У «Слузі народу» розповіли, який міністр написав заяву про відставку

    «Слуги народу» чекають від міністра Романа Абрамовського заяви про відставку

    Фото: segodnya.ua

    Міністр екології Абрамовський написав заяву на звільнення, але її в Раді поки не бачили, зазначив Гетманцев

    Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Амбрамовський написав заяву про звільнення. Відповідну інформацію на засіданні фракції «Слуга народу» озвучив її голова Давид Арахамія, повідомив на брифінгу нардеп Данило Гетманцев.

    «Ми насправді ще не бачили заяву. Керівництво Верховної Ради також заяву не бачило. Це питання обговорювалося на фракції. Поки що як інформація, що така заява може з'явитися. Розуміючи, що її оголосив голова фракції (Давид Арахамія), ми йому довіряємо. Тобто, ця інформація має найвищий рівень вірогідності», – заявив він.

    Гетманцев додав, щодо мотиви відставки міністра наразі «краще спитати у нього».

    Нардеп не виключив, що у разі реєстрації заяви про відставку в Раді, парламент зможе «розглянути без будь-яких затримок».

    Нагадаємо, Романа Абрамовського було призначено міністром захисту довкілля та природних ресурсів у червні 2020. До цього він займав посаду заступника очільника цього міністерства.

    Абрамовський вже писав заяву на звільнення в грудні 2020.

    Як раніше повідомлялося, на неформальному з'їзді «Слуг народу» в Трускавці питання заміни міністрів не звучало і його не порушував президент. Про це «Главкому» повідомили відразу кілька депутатів. Однак, за інформацією джерел «Главкома», актуальний список кандидатів на звільнення тепер має такий вигляд: міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр екології Роман Абрамовський, віцепрем'єр-міністр зі стратегічних галузей промисловості Олег Уруський та перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко. Заміною для останнього бачать його першу заступницю Юлію Свириденко.

    До слова, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має претензій до роботи уряду.

    Також ««Слуги народу»» розказали, чим їх дратував Разумков. Раніше Разумков анонсував, що робитиме після своєї відставки.

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    Теги: міністр Давид Арахамія парламент Данило Гетманцев звільнення Роман Абрамовський
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    У «Слузі народу» розповіли, який міністр написав заяву про відставку