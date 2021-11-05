Рада звернулася до ООН щодо плану України з питань зміни клімату

Україна наполягає на тому, щоб при підготовці офіційних документів сторони Рамкової конвенції дотримувалися положень резолюцій Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України

Парламент України прийняв постанову про звернення до Конференції Організації Об'єднаних Націй (ООН) зі зміни клімату. Звернення стосується підтримки глобальних цілей з питань зміни клімату. Про це йшлося на засіданні ВРУ.

Звернення підтримав 271 народний депутат.

У тексті постанови під номером 6263 парламентарі підтверджують намір досягти цілей Паризької угоди, а саме стримати зростання середньої глобальної температури на рівні значно нижче 2°C та докладати зусиль щодо її обмеження до 1,5°C.

Крім того, Україна наполягає на тому, щоб при підготовці офіційних документів, у яких використовується інформація, надана РФ, сторони Рамкової конвенції ООН про зміну клімату неухильно дотримувалися положень резолюцій Генасамблеї ООН щодо територіальної цілісності України та щодо ситуації з правами людини в АР Крим та м. Севастополь, Україна.

Також депутати заявили про намір запровадити українську систему торгівлі квотами на викиди парникових газів, реформувати системи оподаткування викидів парникових газів та створити Український кліматичний Фонд, реформувати екологічний контроль.

Звернення містить ряд рекомендацій Кабміну. Зокрема, підготувати план реалізації оновленого національно-визначеного внеску до Паризької Угоди, затвердити стратегію декарбонізації України та строки її виконання тощо.

А саме, уряду рекомендували підготувати план виконання НВВ в енергетиці, промисловості, будівництві, транспорті, сільському та лісовому господарстві та управлінні відходами.

Нагадаємо, Зеленський не прийшов на свій виступ на кліматичному саміті .

До слова, Зеленський зустрівся з Байденом на полях кліматичного саміту. Також Зеленський і Джонсон поговорили про військове співробітництво.

Як відомо, понад 100 глав держав та урядів з усього світу, включаючи президента США Джо Байдена та президента Франції Емманюеля Макрона, беруть участь у 26-й Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP26), що відкрився 31 жовтня в Глазго.