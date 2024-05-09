Рада звільнила Кубракова з посади міністра

Рішення підтримали 272 народні обранці

На сьогоднішньому засіданні депутати Верховної Ради проголосували за звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Рішення підтримали 272 народні обранці. Про це повідомив у народний депутат Ярослав Железняк.

Железняк уточнив, що самого віце-премʼєра не було в залі. «Премʼєр – міністра теж. Хто замість теж незрозуміло. Коли призначення теж ніхто не знає», – написав нардеп.

1 грудня 2022 року Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури України та призначила його віце-прем'єр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Раніше депутат зі «Слуги народу» Віталій Безгін повідомив, що рішення про уряд має ухвалити рішення про розділення Міністерства розвитку громад та інфраструктури. Главою Мінінфраструктури збираються призначити Кубракова, а кандидатура очільника Мінрегіону ще не визначена.

Нардеп також повідомив, що фракція визнала, що трохи більше року назад здійснила помилку. «Цю позицію однозначно розподіляє більшість членів профільного комітету та все експертне середовище. Не може одне управління закривати весь спектр завдань, які раніше покривало ціле міністерство. Нам потрібен виконавчий орган, який надасть децентралізації нове дихання. Всі інші спекуляції вважаю безпідставними», – додав нардеп.

Зазначимо, «Главком» ще місяць тому писав про те, що Зеленський перетрусить уряд і Кубракова буде звільнено з посади.

До відома, на сайті Верховної Ради 9 травня вже зареєстрований проєкт постанови № 11248 про звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.