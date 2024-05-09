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Розділення Мінрегіону: «слуга» Безгін пояснив помилку влади

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розділення Мінрегіону: «слуга» Безгін пояснив помилку влади
Рада сьогодні має розглянути розділення Міністерства розвитку громад та інфраструктури
фото: lb.ua

Віталій Безгін: «Фракція визнала, що трохи більше року назад здійснила помилку. Не може одне управління закривати весь спектр завдань»

На сьогоднішньому засіданні народні депутати планують звільнити віцепремʼєра Олександра Кубракова, а також уряд має ухвалити рішення про розділення Міністерства розвитку громад та інфраструктури. Главою Мінінфраструктури збираються призначити Кубракова, а кандидатура очільника Мінрегіону ще не визначена. Таке рішення ухвалили народні депутати зі «Слуги народу» на засіданні фракції в середу, повідомив нардеп Віталій Безгін.

Депутати вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства.

«На фракції була підтримана цілком обгрунтована позиція, що паралельно керувати і питаннями інфраструктури, і питаннями регіональної політики/децентралізації є майже неможливим. Річний досвід показав, що регіональна політика опинилась не в пріоритеті, а це напряму шкодить європейській інтеграції України», – написав Безгін.

Нардеп також повідомив, що фракція визнала, що трохи більше року назад здійснила помилку. «Цю позицію однозначно розподіляє більшість членів профільного комітету та все експертне середовище. Не може одне управління закривати весь спектр завдань, які раніше покривало ціле міністерство. Нам потрібен виконавчий орган, який надасть децентралізації нове дихання. Всі інші спекуляції вважаю безпідставними», – додав нардеп.

До відома, на сайті Верховної Ради 9 травня вже зареєстрований проєкт постанови № 11248 про звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Проєкт постанови зареєструвала група народних депутатів, зокрема голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. На сторінці документу вказано, що його передали на розгляд керівництву.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада має розглянути відставку міністра аграрної політики Миколи Сольського. Крім того, буде розглянуто розділення Міністерства розвитку громад та інфраструктури.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що фракція «Слуга народу» не змогла ухвалити рішення щодо звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського, якого правоохоронці підозрюють у заволодінні землею. У зв'язку з цим питання немає у порядку денному засідання парламенту.

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Теги: Верховна Рада Міністерство інфраструктури партія Слуга народу Міністерства розвитку громад і територій

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