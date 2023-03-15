«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі
Резніков подякував партнерам за їх готовність стояти разом з Україною
Сьогодні 15 березня, у форматі онлайн, відбулось десяте засідання «Рамштайн». Про перші результати повідомив прем’єр-міністр Олексій Резніков.
Сторони порушили питання посилення ППО, постачання боєприпасів та інші.
«Ramstein 10 вселяє оптимізм: посилення ППО, боєприпасів, навчання і формування «броньованого кулака», – йдеться в повідомленні.
Резніков подякував міністру оборони США Остіну Ллойду за лідерство й друзям з антикремлівської коаліції за їх готовність стояти разом з Україною до її перемоги у війні.
Раніше зазначалося, що наступна, одинадцята, зустріч партнерів відбудеться у квітні на німецькій авіабазі до річниці роботи контактної групи.
Напередодні зустрічі міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Міністри обговорили потреби України.
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