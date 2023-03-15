Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі
фото з відкритих джерел

Резніков подякував партнерам за їх готовність стояти разом з Україною

Сьогодні 15 березня, у форматі онлайн, відбулось десяте засідання «Рамштайн». Про перші результати повідомив прем’єр-міністр Олексій Резніков.

Сторони порушили питання посилення ППО, постачання боєприпасів та інші.

«Ramstein 10 вселяє оптимізм: посилення ППО, боєприпасів, навчання і формування «броньованого кулака», – йдеться в повідомленні.

Резніков подякував міністру оборони США Остіну Ллойду за лідерство й друзям з антикремлівської коаліції за їх готовність стояти разом з Україною до її перемоги у війні.

Раніше зазначалося, що наступна, одинадцята, зустріч партнерів відбудеться у квітні на німецькій авіабазі до річниці роботи контактної групи.

Напередодні зустрічі міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Міністри обговорили потреби України.

Читайте також:

Теги: Україна війна Олексій Резніков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Рамштайн-10»: партнери розпочали зустріч з оборони України
«Рамштайн-10»: партнери розпочали зустріч з оборони України
Сьогодні, 15:09
«Рамштайн-10»: стала відома дата
«Рамштайн-10»: стала відома дата
Вчора, 21:23
Резніков провів розмову з очільником Пентагону напередодні чергового «Рамштайну»
Резніков провів розмову з очільником Пентагону напередодні чергового «Рамштайну»
Вчора, 08:40

Політика

«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі
«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі
Луценко розказав, чому підрозділ Мадяра прибрали з Бахмута
Луценко розказав, чому підрозділ Мадяра прибрали з Бахмута
Зеленський звільнив очільників трьох областей – указ
Зеленський звільнив очільників трьох областей – указ
ЗМІ Коломойського відбілюють репутацію підсанкційного нардепа Дубінського
ЗМІ Коломойського відбілюють репутацію підсанкційного нардепа Дубінського
Після скандалу з картоплею та яблуками Міноборони створило новий департамент
Після скандалу з картоплею та яблуками Міноборони створило новий департамент
Капітан Луценко пояснив, навіщо треба тримати Бахмут
Капітан Луценко пояснив, навіщо треба тримати Бахмут

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Папа Римський прокоментував події навколо Києво-Печерської лаври
20K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
15K
Найвпливовіший митрополит московської церкви вивозить майно з Лаври (відео)
15K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
15K
У Києві правоохоронці затримали російського бійця: деталі
13K
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники

Новини

ЗСУ потужно вдарили по окупантах: Генштаб назвав уражені об'єкти
Сьогодні, 06:55
Зустріч посла РФ із держсекретарем США, застава Коболєва. Головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Україна переходить на літній час: коли і куди переводимо годинники
Сьогодні, 06:07
У МАГАТЕ є «життєздатне» рішення стосовно ЗАЕС – Гроссі
Сьогодні, 03:56
Іспанія збільшила імпорт газу з Росії – Bloomberg
Сьогодні, 03:28
Виселення з Лаври не буде – Ткаченко
Сьогодні, 01:22

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту