«Рамштайн-10». Резніков підбив підсумки зустрічі

Резніков подякував партнерам за їх готовність стояти разом з Україною

Сьогодні 15 березня, у форматі онлайн, відбулось десяте засідання «Рамштайн». Про перші результати повідомив прем’єр-міністр Олексій Резніков.

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Сторони порушили питання посилення ППО, постачання боєприпасів та інші.

«Ramstein 10 вселяє оптимізм: посилення ППО, боєприпасів, навчання і формування «броньованого кулака», – йдеться в повідомленні.

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Резніков подякував міністру оборони США Остіну Ллойду за лідерство й друзям з антикремлівської коаліції за їх готовність стояти разом з Україною до її перемоги у війні.

Раніше зазначалося, що наступна, одинадцята, зустріч партнерів відбудеться у квітні на німецькій авіабазі до річниці роботи контактної групи.

Напередодні зустрічі міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Міністри обговорили потреби України.