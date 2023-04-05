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Резніков розповів, як проходитиме 11 «Рамштайн»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков розповів, як проходитиме 11 «Рамштайн»
Резніков повідомив, що пріоритети української делегації незмінні, насамперед це системи протиповітряної оборони
фото з відкритих джерел

Дату проведення засідання міністр не озвучив

Засідання 11 Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться на авіабазі Rammstein у Німеччині. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, під час презентації Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

«Це буде одинадцятий «Рамштайн», він відбудеться на базі Рамштайн», –повідомив очільник Міноборони.

Дату проведення засідання міністр не озвучив.

За його словами, пріоритети української делегації незмінні, насамперед це системи протиповітряної оборони. Другий пункт, за словами міністра, – броньована техніка і снаряди для важкої артилерії 155-го калібру. Третій пункт – засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), дрони й антидрони.

Коментуючи складнощі в питанні ухвалення партнерами рішення щодо надання літаків F-16, Резніков зазначив, що це «найскладніша і найдорожча система, яка потребує обслуговування».

«Усі рахують гроші. Рахують гроші своїх платників податків. Відповідно, ухвалити рішення надати нам літаки -– означає, що всі країни мають бути готовими дати літаки, із запчастинами та обслуговуванням. І йтиметься вже не про сотні мільйонів допомоги, а про мільярди. Треба віддати належне нашим партнерам – якщо вони приймають рішення, то дуже відповідально», – пояснив Резніков.

Нагадаємо, раніше Резніков розповів про найнебезпечніший напрямок на фронті. 

Теги: міністр Міноборони гроші Олексій Резніков

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