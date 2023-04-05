Резніков розповів, як проходитиме 11 «Рамштайн»

Дату проведення засідання міністр не озвучив

Засідання 11 Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» відбудеться на авіабазі Rammstein у Німеччині. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, під час презентації Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

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«Це буде одинадцятий «Рамштайн», він відбудеться на базі Рамштайн», –повідомив очільник Міноборони.

Дату проведення засідання міністр не озвучив.

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За його словами, пріоритети української делегації незмінні, насамперед це системи протиповітряної оборони. Другий пункт, за словами міністра, – броньована техніка і снаряди для важкої артилерії 155-го калібру. Третій пункт – засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), дрони й антидрони.

Коментуючи складнощі в питанні ухвалення партнерами рішення щодо надання літаків F-16, Резніков зазначив, що це «найскладніша і найдорожча система, яка потребує обслуговування».

«Усі рахують гроші. Рахують гроші своїх платників податків. Відповідно, ухвалити рішення надати нам літаки -– означає, що всі країни мають бути готовими дати літаки, із запчастинами та обслуговуванням. І йтиметься вже не про сотні мільйонів допомоги, а про мільярди. Треба віддати належне нашим партнерам – якщо вони приймають рішення, то дуже відповідально», – пояснив Резніков.

Нагадаємо, раніше Резніков розповів про найнебезпечніший напрямок на фронті.