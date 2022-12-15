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Окупанти знищують кожне місто і село – Зеленський (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Окупанти знищують кожне місто і село – Зеленський (відео)
ЗСУ повинні витіснити загарбників з української землі
фото: скріншот з відео

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 295-го дня повномасштабного вторгнення в черговий раз звернувся до народу

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні заявив, що окупанти не можуть здолати нашу армію, а тому знищують кожне місто й село.

Єдиний шлях це припинити – витісняти їх із нашої землі.

«Бажаю здоров’я, шановні українці! Коротко про сьогоднішній день. Перше. Є підтвердження макрофіну від Європейського Союзу для України на наступний рік. Обсяг – €18 млрд. Це хороший результат. Друге. Говорив з Премʼєр-міністром Канади Трюдо. Хороша розмова – готуємо посилення нашої оборонної співпраці. Дякую Премʼєр-міністру Джастіну Трюдо та всім канадцям за принципове лідерство в санкційній політиці. Кожен санкційний крок проти Росії за війну, який уже був зроблений вільним світом, реально допомагає нам наближати мир. Третє. Готуємо важливі міжнародні заходи на наступний тиждень. Те, що може дати Україні більше оборонної підтримки цієї зими, більше військових можливостей.

Під час чергового російського обстрілу Херсона сьогодні снаряд поцілив у пункт допомоги Червоного Хреста. Загинула жінка – парамедик, волонтерка. Мої співчуття рідним... Лише від початку цієї доби Росія вже понад 16 разів обстріляла Херсон! Лише за один день! І так – щодня. Сьогодні знову обстрілювалися громади Харківської області... Сьогодні на Донбасі, як і в усі попередні тижні, тривають жорстокі російські атаки. Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони... Єдиний шлях, як це припинити, – це витісняти крок за кроком російських терористів з нашої української землі. Це продовжувати тиск на Росію. Це шукати нові й нові способи притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі-терористу і всім російським посадовцям і пропагандистам, – притягнути до відповідальності за все те, що вони роблять. Роблять проти України, проти свободи як такої.

Я дякую кожному й кожній, хто воює й працює для України! Дякую всім, хто тримає фронт на Донбасі, на півдні, хто тримає кордон, хто захищає наше небо, захищає наших людей. Вічна памʼять усім, хто віддав життя за свободу! Слава Україні!» – сказав Зеленський.

Нагадаємо, триває 295 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

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Теги: Україна росія війна Володимир Зеленський

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