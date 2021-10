«Реанімаційний пакет реформ» отримав нового керівника

Лимар консультує організації громадянського суспільства щодо організаційного та стратегічного розвитку

За результатами відкритого конкурсу 1 жовтня виконавчою директоркою Коаліції «Реанімаційний Пакет Реформ» призначено Ольгу Лимар.

Лимар понад два роки працювала в команді Коаліції РПР – у квітні 2019 року вона розпочала роботу менеджеркою з розвитку, а далі – програмною директоркою.

Після Революції гідності Ольга лимар працювала в Інституті світової політики (Institute of World Policy), який входить в число найкращих аналітичних центрів світу, зокрема за версією «Global Go to Think Tank Index Report». Дослідження готується в рамках Програми аналітичних центрів та громадянського суспільства Інституту Лаудера Університету Пенсільванії. Ольга Лимар в Інституті займалася промотуванням європейських стандартів та практик в Україні.

Ольга є співавторкою декількох публікацій, підготовлених на замовлення МЗС України, щодо російсько-українського конфлікту: «Безпека перехідного періоду. Як протистояти агресії з обмеженими ресурсами», «Досвід врегулювання конфліктів у світі. Уроки для України» тощо.

За освітою Лимар філософ: здобула магістерський диплом із відзнакою в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Також Лимар консультує організації громадянського суспільства щодо організаційного та стратегічного розвитку. Вона вірить, що сильне громадянське суспільство є запорукою шляху України до європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зазначимо, попередником Ольги Лимар був Денис Денисенко.

Нагадаємо, спілка створена учасниками РПР – коаліції громадських організацій і експертів, які після Революції гідності в березні 2014 року об’єдналися з метою вироблення консолідованої позиції щодо необхідних для країни реформ та належного їх впровадження.

Засновниками Спілки виступили 25 організацій з числа громадських об’єднань – повних членів неформальної Коаліції «Реанімаційний Пакет Реформ».

Мета, завдання та цінності Коаліції РПР – це підтримка та просування реформ для розбудови незалежної, згуртованої, демократичної, правової, сильної та авторитетної Української держави із заможним суспільством і рівними можливостями кожної особи для розвитку та самореалізації, а також сприяння консолідації громадянського суспільства в Україні. Спілка здійснює свою діяльність на засадах політичної незаангажованості та неафілійованості з бізнесом.

