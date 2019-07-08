Рейтинги «Слуги народу», «Батьківщини» і «Голосу» падають, у «За життя» і ЄС – ростуть



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Складна ситуація у партії «Сила і честь». Їх рейтинги за тиждень знизились з 4,1% до 2,5%

В наступну Верховну Раду проходять п’яти партій – «Слуга народу», «За життя», «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос». Про це свідчать результати ролінгового дослідження, яке проводилось 28 червня – 4 липня, котре провели Центр «Соціальний моніторинг» і Український інститут соціальних досліджень ім.А.Яременко.

Рейтинг «Слуги народу» за тиждень знизився на 1,6%. Станом на 4 липня він становить 41,6%. Максимальну ж підтримку президентська партія мала 14 червня – 47,5%.

Друге місце продовжує посідати «Опозиційна платформа – За життя» - 13,7%. Рейтинг партії Бойко-Медведчука продовжує потроху зростати: за тиждень на 1,7%.

На 0,3% зросла підтримка партії «Європейська солідарність» і склала 8,5%.

У ВО «Батьківшина» та «Голосу» за тиждень рейтинги знизились. Так, за партію Юлії Тимошенко готові проголосувати 7,7% опитаних. А за політсилу Святослава Вакарчука – 7,5%.

На межі проходження «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка – 3,4%. Найбільша підтримка у цієї політсили була 10 травня, коли за них були готові голосувати 5% опитаних.

«Сила і честь» Ігоря Смешка займає дев’яте місце з 2,5% підтримки (хоча в травні ця партія долала 5%-вий бар’єр). Їх обігнала навіть партія Шарія, ку підтримують 2,6% опитаних.

Дані опитування станом на 4 липня

Роллінговое дослідження передбачає проведення установчого опитування і періодичних оновлень бази даних опитування шляхом заміни частини анкет на більш нові. Хвиля роллінга - часовий проміжок збору нових даних для оновлення бази. Кожна хвиля реалізується на однакових за своїми параметрами вибірках респондентів, при цьому самі респонденти у вибірці щоразу нові. Вибірка кожної хвилі роллінга є зменшеною копією загальної вибірки.

В ході установчого опитування 15-19 травня було опитано 2 тис. 121 респондент віком від 18 років з 24 областей та Києва, вибірка репрезентативна за статтю, віком і типом населених пунктів. Помилка вибірки 1,2-2,2%. Під час першої хвилі роллінга 20-23 травня було замінено 250 анкет. Під час другої хвилі 24-31 травня замінено 250 анкет. Під час третьої хвилі 1-7 червня - 1000 анкет. Під час четвертої хвилі 8-14 червня - 1000 анкет, в ході п'ятої - 15-21 червня - також 1000 анкет, шостий - 22-27 червня - також 1000 анкет.

Дане опитування представляє сьому хвилю - 28 червня - 4 липня, кількість анкет склав 1000.