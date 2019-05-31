Порошенко пояснив, чому рейтинг його партії обвалився



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Петро Порошенко очолив партію «Європейська солідарність» Фото: Укрінформ

Екс-президент вважає, що обвал рейтингів БПП відбувся через непопулярнi реформи

П’ятий президент України під час з’їзду «Європейської солідарності» розповів, чому, на його думку, впав рейтинг партії БПП.

Як повідомляє кореспондент «Главкома», Порошенко вважає, що це відбулося через непопулярнi реформи, які проводилися в країні останніми роками.

Екс-президент зауважив, що це не перший такий випадок у Єврoпi, напевно натякаючи на колишнього віце-прем’єра Польщі Лєшека Бальцеровича, який запам’ятався, як організатор та ідейний натхненник польських економічних реформ (так званої «шокової терапії» або «Плану Бальцеровича») — перетворення країни з плановою економікою на країну з ринковою економікою.

Також під час з'їзду партії «Європейська стратегія» Петро Порошенко нагадав розповсюджену під час президентської кампанії тезу, що «влада заробляє на війні». Сьогодні ж влада інша, а війна продовжується, відмітив Порошенко.

Як відомо, сьогодні 31 травня Петра Порошенка обрали головою партії «Європейська солідарність». Відповідне рішення було прийнято під час з’їзду партії «Європейська солідарність».

30 травня Порошенко отримав партійний квиток «Європейської солідарності».

ЗМІ вже встигли повідомити, що передвиборний штаб «Європейської солідарності» очолить Сергій Березенко.

Також повідомляється, що «Солідарність» Петра Порошенка і «Удар» Віталія кличка домовилися про спільний похід на вибори у Верховну Раду.